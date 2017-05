Predsednik republike Borut Pahor je sicer znan po tem, da se redno udeležuje tekaških oziroma maratonskih prireditev, a je bila nedeljska dobrodelna tekma Wings for Life, ki vsako leto poteka na prvi majski konec tedna, njegov prvi letošnji tekaški izziv. Pahor je bil februarja namreč na uradnem obisku v Rusiji, kjer se je srečal tudi z Vladimirjem Putinom, a je tam staknil pljučnico.

Po tekmi je povedal, da se zaradi tega letos ni mogel posebej pripravljati na tek, so pa lokalni kamniški mediji šaljivo poročali, da je Pahor na teku, ki ima start v Ljubljani, nato pa karavana potuje proti Kamniku, tudi letos omagal v Šmarci. V tem so razbrali simboliko, saj tam stanuje kamniški župan Marjan Šarec, ki bi po mnenju portala kamnik.info Pahorja lahko premagal na volitvah, če bi se odločil za kandidaturo. V Šmarci ima sicer hišo tudi podjetnik Joc Pečečnik.

Seveda so ga pri Newsweeku vprašali tudi o ameriški prvi dami Melanii Trump , za katero je Pahor povedal, da sta se slišala po telefonu, da odlično govori slovensko in da ga to zelo veseli. Tudi to, da naj bi slovensko lepo govoril njen sin Barron . »Čudovito je vedeti, da v Beli hiši obstaja otrok, ki govori slovensko in delno pripada Sloveniji.« Melania in Barron se sicer še nista preselila v Belo hišo.

Pahor se po obisku Rusije ni mogel pripravljati na tek, je pa lahko dajal intervjuje za tuje medije. Za srbsko izdajo časnika Newsweek je delil nekaj izkušenj iz svojega otroštva, kako je pri desetih letih nekaj časa sam živel v hiši, saj je bila mati v bolnišnici, a se je nato socialna služba odločila, da mora skrb zanj prevzeti njegov stric. Svojo dobro voljo in družabnost naj bi razvil v mladosti, ko je kot študent delal kot turistični vodnik v Benetkah. Takrat je turiste na avtobusu pozdravil že ob štirih zjutraj, in to z nasmeškom na obrazu, saj so ljudje pričakovali, »da jih bo pričakal mlad, nasmejan fant, ki jih bo ves dan veselo in zelo iskreno vodil v nove dogodivščine«.

Pohoda ob žici so se poleg Cerarja in predstavnikov Stranke modernega centra udeležili še predstavniki in predstavnice Socialnih demokratov, med njimi Tanja Fajon in Dejan Židan , družbo pa jim je delal tudi sin predsednika republike Luka Pahor . Na pohodu so bili tudi člani in članice Iniciative za demokratični socializem, med njimi Luka Mesec in Nataša Sukič .

Ironiji pa se ta konec tedna ni in ni mogel izogniti Miro Cerar , ki je najprej pozival k udeležbi, nato pa se še sam podal po trasi, na kateri je nekoč Ljubljano pod italijansko okupacijo obdajala žica. Seveda se na pohodu, čeprav so ga spremljali partnerica Mojca Stropnik , vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer in drugi strankarski veljaki, ni mogel izogniti vprašanjem, zakaj zaznamuje spomin na eno žico, postavlja pa drugo. Cerar je povedal, da sta to povsem drugačni žici, tista daljša, 157-kilometrska, je namreč zgolj tehnična ovira, ki varuje Slovence pred migranti, ki so se pred časom valili čez mejo.

Jelinčič je v intervjuju še povedal, da je zelo zaščitniški do svojih hčerk Aleksandre Tise in Aleksije Iris , ki sta že zaljubljeni, a fantov domov še nista pripeljali. »Za fante bom imel veliko vprašanj, poleg tega pa bom preveril tudi njihovo nacionalno zavest in razgledanost. Obe hčerki učim v nacionalni zavesti. Vsaka je ponosna, da je Slovenka,« napoveduje Jelinčič.

Da se bližajo predsedniške volitve in da se morda v boj spet, čeprav zgolj simbolično, podaja Zmago Jelinčič , namiguje intervju z njim in družino v reviji Zvezde. Jelinčičevi, ki za zdaj še živijo ob Tivoliju v Ljubljani, se nameravajo kmalu preseliti v Koper, in sicer na območje pri Žusterni, kjer so pred kratkim zaprli cesto. Tam utegnejo biti sosedje odvetnika Francija Matoza ali pa predsednika nogometnega kluba Olimpija Milana Mandarića , odvisno, kako se bo končal parcelni spor med nekdanjima prijateljema, ki sta prav tako kupila parceli na omenjenem območju.

Nuša Lesar zaljubljena v direktorja teniške zveze

Dokler Tanja Žagar in Miki Šarac ne potrdita svoje zveze, nekaj prostora v rumenih medijih dobivajo drugi novi pari. Voditeljica informativne oddaje Svet na Kanalu A in tekmovalka v oddaji Zvezde plešejo Nuša Lesar naj bi bila po ločitvi ponovno zaljubljena, in sicer v direktorja Teniške zveze Slovenije Gregorja Krušiča. »Tako kot Nuša je tudi on ločen in imata tako še eno izkušnjo več, ki ju druži pri njuni nadaljnji skupni življenjski poti,« so optimistično zapisali v reviji Nova.

Na novo zaljubljen naj bi bil tudi žirant v oddaji Zvezde plešejo Lado Bizovičar, ki naj bi prvomajske počitnice preživel na Maldivih skupaj z Anelo Šabanagić, zmagovalko Supermodela Slovenije in modno blogerko. Pri reviji Suzy so jima nadeli vzdevek Ladonela in s tem tudi pokopali Ladorino, vzdevek iz časov, ko sta bila par še Lado in Katarina Čas.