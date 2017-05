Dokumentarni film TV Slovenija Bila so Titova mesta, ki je bil premierno predstavljen v Kinodvoru, so si ogledali številni znani, med njimi tudi nekdanji predsednik republike Milan Kučan, ki se je nedavno vrnil z obiska pri ruskem predsedniku Vladimirju Putinu, režiser Karpo Godina pa tudi igralec Marko Mandić.

Prav slednji je še posebno povezan z mesti, ki so nosila Titovo ime, saj prihaja iz Titovega Velenja, v filmu pa nastopi skorajda po naključju, saj je bil eden od članov velenjske delegacije na srečanju Titovih mest leta 1989. Njegovo besedilo v filmu? »Marko iz Titovega Velenja.« Osnovnošolec Mandić je bil nekoč predsednik pionirskega društva, zato ne preseneča, da je bil tudi član omenjene delegacije na srečanju, o katerem so posneli tudi oddajo in katere odlomek je bil uporabljen v filmu.

Druščina Šarac-Žagar izkorišča govorice o nosečnosti Medtem ko niti Tanja Žagar niti Miki Šarac še nista uradno potrdila, ali sta par in ali res pričakujeta prvega otroka, se podjetni menedžer in pevka očitno zavedata, da lahko medijsko pozornost izkoristita za promocijo svojega dela. Tanja Žagar je vmes izdala že dva nova videospota, v nedeljo pa se je v živo javljala iz dvorane Stožice, kjer je obiskala koncert skupine Depeche Mode, za katero je na posnetku povedala, da ga dobro žaga. Miki Šarac naj bi po drugi strani za revijo Nova povedal: »Slovenci nikoli v zgodovini niso bili toliko radovedni kot v zadnjih dneh. Vse od otrok v vrtcu do upokojencev zanima, ali je res. Vsi se sprašujejo in ugibajo. Veliki slovenski vprašaj. Naj traja. Je zanimivo. Ni nam dolgcajt, imamo temo.« Hvala, Miki. Njegov brat Goran vmes očitno že načrtuje glasbeno kariero mladenke, ki se primerja z njegovo pokojno ženo Simono Weiss. Ines Erbus, ki je bila nekoč članica druge izdaje Foxy Teens, nastopala pa je tudi v oddaji Znan obraz ima svoj glas, se je nedavno z Goranom Šarcem udeležila podelitve viktorjev v portoroškem Bernardinu, tam pa je pristala, ker je dan prej pogorelo prizorišče, mariborska Ribičija, kjer bi morala nastopiti. O opažanjih, da jo marsikdo primerja s pokojno ženo Gorana Šarca, je za Lady povedala: »V čast mi je, da me kdo primerja s Simono. Bila je res velika glasbena diva. Ne samo da je bila zelo uspešna, bila je tudi neverjetno dobra po duši in takšno sem jo spoznala tudi jaz… Tudi sama si želim biti taka.« Za začetek naj bi si po poročanju rumenih medijev popravila nos.

Dinastija Kontrec-Osenar dobila Marlona V rubriki rojstva in nosečnosti so bila minuli teden predvsem rojstva. Sekretarju hokejske zveze Slovenije Dejanu Kontrecu se je rodil tretji otrok, in sicer sin Marlon, ki ga je rodila njegova nova partnerica Nina Osenar. Kontrec ima iz prejšnjega zakona s Piko Božič dva otroka. Nina Osenar je za revijo Zvezde povedala, da je bil porod hiter, intenziven in čudovit ter da je s svojim telesom lepo sodelovala. Ime Marlon bo seveda marsikoga spomnilo na igralca Marlona Branda, vendar je bil hokejist do te povezave v reviji Nova zadržan. »Ne bi mogel reči, da prihaja od Marlona Branda, saj Nina pozna še nekoga s takim imenom.« Prvega otroka je dobil tudi Primož Forte, Gušto iz priljubljene serije Ena žlahtna štorija. Igralka Tina Gunzek je namreč rodila Olivijo.

Čuki zaposlili še enega vzgojitelja Glasbena skupina Čuki je po upokojitvi Vinka Cankarja dobila novega člana, Miha Novaka. Tako kot pevec Jernej Tozon je tudi novi član ansambla po poklicu vzgojitelj v vrtcu, zaradi česar naj bi Tozon do njega gojil posebno naklonjenost. Novak se je rodil leta 1996, ko so Čuki že imeli uspešnico Zobar, s svojim prihodom pa je postal najmlajši član zasedbe, ki ima zdaj samo še enega člana iz prvotne zasedbe, in sicer Jožeta Potrebuješa.

Frizer, ki je s Cerarjem ustanovil stranko Za revijo Obrazi je spregovoril Mitja Sojer, znan tudi kot Mič, lastnik številnih frizerskih salonov po Ljubljani. Ker naj bi bil »skrivnostni kadrovik iz ozadja«, so ga v reviji povprašali tudi o njegovem prijateljstvu z Mirom Cerarjem, ki ga Sojer kliče kar Miro. »To ne počne zato, ker bi ga želel omalovaževati, nasprotno, o premierju govori z globokim spoštovanjem starega prijatelja,« so zapisali. »Z Mirom Cerarjem se poznava iz mladosti, a sva se bolj zbližala šele, ko sva imela otroke v istem vrtcu, pozneje pa še v šoli. Tam smo kdaj pojamrali, kaj nas moti, kaj bi naredili drugače. Kasneje se je pojavila priložnost, on je poklical 12 prijateljev in smo se dobili. Pozneje je iz tega nastala Stranka Mira Cerarja.« Čeprav danes Cerar ne jamra več, Sojer še vedno striže. »Svojemu prijatelju sem vedno govoril, da mu bom pomagal, a pod dvema pogojema: prvič, nočem imeti nobene funkcije in nočem od tega imeti nič. Drži, sem v izvršilnem odboru stranke, ker mislim, da je pošteno, če nekoga nagovoriš, da mu pozneje stojiš ob strani. Nikoli se nisem skrival, vedno sem in vedno bom stal ob njem,« je še povedal znani ljubljanski frizer.