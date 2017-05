Torkova sedemurna seja občinskega sveta, ki se je prevesila v prvo ure srede, je na Vrhniki razburila strasti in dala devet sklepov, ki pa so predvsem želje oziroma oblika pritiska na državne institucije. Te imajo po požaru v tovarni Kemis v rokah škarje in platno. O odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja namreč odloča agencija za okolje (Arso).

Očitki na županov račun O tem, da svetniki Kemisa na Vrhniki ne želijo več, ni bilo dvoma. Predvsem Mirko Antolović iz SDS je županu Stojanu Jakinu očital, da je bil sprva na strani Kemisa, potem pa je obrnil ploščo. Jakin je odgovoril, da ne verjame v zakon ulice, ampak v podatke in odločitve institucij, na podlagi katerih se je zavzel za to, da trenutna lokacija za podjetje, kakršno je Kemis, ni primerna. Na prigovarjanje svetnikov so v sklep dodali, da se mora izseliti iz vrhniške občine. »Od prvega dne sem govoril, da bom, ko bom dobil od pristojnih institucij kaj oprijemljivega, takšen sklep oblikoval. V ponedeljek je od republiške inšpekcije prišla informacija, da je Kemisu trenutno odvzeto dovoljenje za zbiranje odpadkov. Torej je bilo najbrž nekaj narobe, kajti izredne odločbe ne izdajo kar tako. Verjetno so imeli za to neki razlog,« je povedal župan. Svetniki med drugim od Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) zahtevajo, da pripravi programe za spremljanje zdravstvenega stanja vrhniških prebivalcev. Najbolj izpostavljeni so gasilci. Sicer v sodelovanju z Metodo Dodič Fikfak s Kliničnega inštituta medicine dela, prometa in športa poteka usklajevanje o tem, kdaj bodo gasilci prišli na dodatne podrobne preglede.

Nezaupljiva predstavnica civilne iniciative Na sejo je bila vabljena tudi predstavnica lokalne skupnosti Bernarda Kropf, prva Kemisova soseda, ki jo je zmotilo, da občani niso dobili dovolj informacij, predvsem tega, kako naj zavarujejo svoje zdravje. Sama je na lastno pest v ljubljanskem kliničnem centru oddala vzorec krvi, na rezultate toksikološke preiskave pa še čaka. Ker so sklepi predvsem deklarativne narave, se sprašuje, ali bodo delovali v praksi. Na dogodke na Vrhniki se je odzvala tudi kmetijsko-gozdarska zbornica, ki zahteva povrnitev škode kmetom, ki čutijo posledica požara.