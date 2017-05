Glede na rezultate Angelique Kerber na peščenih podlagah teniških turnirjev poraz prve igralke sveta na uvodnem dnevu drugega turnirja največje četverice v Parizu ni presenetljiv. Čeprav je Nemka izgubila dvoboj prvega kroga proti Rusinji Jekaterini Makarova z 2:6, 2:6, je pokazala najboljšo igro v dosedanjem delu sezone. Kljub temu je bila Rusinja boljša v vseh prvinah teniške igre, predvsem pa bolj zbrana pri ubranitvi žogic za odvzem začetnega udarca, saj je tekmica izkoristila le dve od petnajstih. Angelique Kerber je postala prva številka ena svetovnega tenisa, ki je izpadla v prvem krogu Roland Garrosa.

»Ves čas sem se zavedala, da igram proti prvi igralki sveta. Vedela sem, da mi Angelique ne bo ničesar podarila, da si bom morala vsako točko izboriti. Prikazala sem odlično igro, ki mi vliva upanje za naprej,« je veselo razlagala Jekaterina Makarova, ki je na svetovni lestvici v preteklosti že zasedala osmo mesto. S prikazano igro proti prvi igralki sveta ne gre dvomiti, da se bo Jekaterina Makarova kmalu vrnila med najboljše teniške igralke sveta. Rusinja je petič v karieri premagala Kerberjevo, ki je z dvema zmagama več še vedno uspešnejša v medsebojnih dvobojih.

Veliko pozornosti je prvi dan dvobojev na Roland Garrosu požela Petra Kvitova. Čehinja se je namreč po napadu roparja in poškodbi roke po petih mesecih vrnila na teniška igrišča. Šestnajsta igralka sveta je bila po zmagi s 6:3, 6:2 proti Julii Boserup izjemno čustvena. »Največja zmagovalka sem, ker sem se vrnila na teniška igrišča. Pretekli meseci so bili zame izjemno stresni in naporni. Z uspehom v prvem krogu sem dosegla novo zmago. Težko opišem, koliko mi vse skupaj pomeni. Nikoli ne bom pozabila, kako me je ob vrnitvi pozdravila publika na stadionu Philippe Chatrier. Hvala vsem za vso podporo, ki ste mi jo nudili in mi jo dajete v teh dneh,« je presrečna Petra Kvitova. »Svojemu osebnemu zdravniku sem obljubila, da bom prekinila dvoboj v trenutku, ko bom začutila bolečino v roki. K sreči jih včeraj nisem čutila. Kako bo vnaprej, ne vem, a upam na najboljše,« pravi Čehinja.

Danes se bo v Parizu predstavil prvi favorit za deseti naslov v Parizu. Tekmec Rafaela Nadala bo domačin Benoit Pire, 45. igralec s svetovne lestvice. Francoz velja za zelo neugodnega tekmeca, saj je v tej peščeni sezoni že vzel skalp Stanu Wawrinki, medtem ko v dveh medsebojnih dvobojih proti Nadalu še ni osvojil niza.