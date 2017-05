Odvetnik Janez Koščak, ki v zadevi Istrabenz zagovarja nekdanjega prvega moža Istrabenza Igorja Bavčarja, pravi, da se po sodbi višjega sodišča ne more znebiti občutka, da je to podleglo pritisku javnosti, medijev in pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča. Ob tem je napovedal, da bo vložil zahtevo za varstvo zakonitosti. Med razlogi za vložitev zahteve je navedel, da se višje sodišče med drugim ne strinja z vrhovnim glede razveljavitve prejšnje sodbe.

Tožilec Jože Kozina je po drugi strani zadovoljen s pravnomočno sodbo v zadevi Istrabenz. »Lahko bi bila tudi drugačna in to je treba vzeti v zakup,« je dejal na današnji novinarski konferenci. Tudi on pa je bil kritičen do besed pravosodnega ministra Klemenčiča, da bi v primeru zastaranja »letele glave«. Te je označil za neokusne in nedostojanstvene.