Nemški levosredinski socialdemokrati (SPD) so včeraj predstavili osnutek volilnega programa, ki ga namerava stranka potrditi 25. junija. A če gre soditi po doslej slišanem in videnem, v stranki vlada precejšnja zmeda, če ne že kar panika. Zaradi številnih dopolnitev, ki so jih v centrali stranke prejeli s terena v zadnjih dneh, bi predstavitev programa skoraj padla v vodo. Vsaj tako je pojasnjevala generalna sekretarka stranke Katarina Barley.

Davki so neznanka Ključna točka volilnega programa je socialna pravičnost. SPD obljublja večje uravnoteženje družinskega in poklicnega življenja, postopno uvedbo brezplačnih vrtcev, javno zdravstveno zavarovanje, v katerega bi vplačevali vsi, višje naložbe (kanclerski kandidat in predsednik SPD Martin Schulz govori, da bi morale biti višje za 140 milijard evrov), uvedbo davka na finančne transakcije in več varnosti, ki bi jo zagotovili z več policisti, video nadzorom izpostavljenih točk in hitrejšim vračanjem zavrnjenih prosilcev za azil. Največja neznanka v programu SPD ostaja predlog davčne reforme. Za zdaj je znano le, da bo stranka predlagala nižje davke za tiste z najnižjimi dohodki in zvišanje praga za najvišji davčni razred. Govori se tudi o zvišanju najvišje stopnje davka na dohodek in o reformi davka na dedovanje. A o konkretnih številkah ni slišati še nič. Prav tako še ni jasno, kaj bo stranka predlagala pri pokojninah. Komaj štiri mesece pred volitvami SPD tako še ni dorekla nekaterih ključnih postavk programa, ki bodo imele največje finančne posledice.

Učinka Schulz ni več Nekateri vidnejši člani stranke so zaradi zmede, ki vlada v stranki, zelo nezadovoljni in javno pozivajo vodstvo, naj, grobo rečeno, strne vrste. Nekateri politični analitiki opozarjajo, da stranka ni znala unovčiti kapitala, ki ga je prinesel Schulz, in da jo krščanski demokrati kanclerke Merkel in njihova sestrska stranka CSU s političnim programom prehitevajo po levi in desni. Za zdaj ni ne duha ne sluha o velikem metu, ki naj bi ga SDP predstavljal njegov program, kot pravi Schulz. Za dodatne nevšečnosti je včeraj pred predstavitvijo volilnega programa na sedežu SPD poskrbel še bombni alarm, a se je izkazalo, da je bil sumljivi predmet povsem nedolžen. SPD za zdaj v javnomnenjskih raziskavah ne kaže najbolje. CDU skupaj s CSU zvišuje prednost pred SPD. Desnosredinski stranki imata po anketah že 38 odstotkov podpore, SPD pa je izgubila še dva odstotka in padla na 27 odstotkov. O učinku Schulz, ki je stranko pred časom izstrelil povsem v bližino CDU, tako ni več ne duha ne sluha.