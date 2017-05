Ko sem poslušal skupno izjavo obeh, sem opazil isto. Nista bila dolžna napovedati kaj takega. Lahko bi zgolj rekla, da nameravata sodelovati, a sta šla prek tega. V njunem močnem interesu je prikazati, da je Evropa med njunimi najpomembnejšimi zavezami. Da je Macron zavezan EU, je bilo jasno že med njegovo volilno kampanjo, s takšno vsebino pa bo v svoji volilni kampanji nastopila tudi Merklova. Oba voditelja tudi vesta, da je v Evropski uniji ena ključna prioriteta – reforma evrskega območja oziroma ekonomske in monetarne unije. Uvedli bi lahko večji demokratični nadzor nad ekonomskim delovanjem Unije. To bi se lahko zgodilo z novim predstavniškim telesom, ki bi ga sestavljali poslanci evropskega parlamenta ali pa poslanci nacionalnih parlamentov skupaj s poslanci evropskih parlamentov. Če se bo želelo še bolj poenotiti makroekonomske politike, se verjetno ne bo mogoče izogniti novim reformam evropskih pogodb. Macron in Merklova torej pripravljata teren za prihodnjo razpravo o teh vprašanjih.

Namen Macrona in Merklove je višegrajskim in baltskim državam pokazati, da Francozi in Nemci ni