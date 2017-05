Srečanje novega francoskega predsednika Emmanuela Macrona in nemške kanclerke Angele Merkel v Berlinu ne bi moglo biti v večjem kontrastu s srečanjem Merklove in ameriškega predsednika Donalda Trumpa v ZDA. Macrona so za ograjo, ki je ločevala uradni sprejem, pričakali podporniki EU, sogovornika pa sta po uvodnem pogovoru, ki je trajal dobro uro, delovala, kot da med državama ne bi bilo razlik v mnenjih.

Napovedala sta, da se bosta v kratkem, že po parlamentarnih volitvah v Franciji prihodnji mesec, sestali ministrski ekipi obeh držav in da bosta državi že v prihodnjih tednih začeli pripravljati reformni predlog za evrsko območje. Kot je znano, si Macron želi obsežnih reform v Evropski uniji in evrskem območju, med drugim obsežne nove investicije, finančnega ministra, ki bi bdel nad skupnim proračunom in bi imel tudi lastne finančne vire (bržčas davke), ter parlament evrskega območja, ki bi sicer imel le posvetovalno nalogo, bil pa bi del evropskega mehanizma stabilnosti. Macron si želi tudi več (finančne) solidarnosti med članicami evrskega območja.

Francija ne bo nujno proti spremembam pogodb o EU

Merklova je dejala, da bo Nemčija podprla morebitne spremembe pogodb o EU, če bo to potrebno in ko se bodo dogovorili o reformah. Seveda le, če bodo te smiselne in bodo prinesle želene rezultate. Macron je ob tem dejal, da je bila doslej Francija tista, ki je nasprotovala spremembam pogodb, a pod njim to ne bo več tabu. Sogovornika sta poudarila, da je EU na zelo kritični točki. »Interesi Nemčije so tesno povezani z interesi Francije. Nemčiji lahko gre dobro le, če gre dobro Evropi,« je dejala Merklova in dodala, da je treba okrepiti evrsko območje, oblikovati novo azilno politiko, skupno obrambno politiko in zunanjo politiko.

Macron je poudaril, da so se Francozi res odločili za Evropsko unijo, da pa so tudi nezadovoljni in da na to ne sme pozabiti. »Kanclerki sem že povedal, da Francijo čakajo reforme. Franciji v zadnjih tridesetih letih ni uspelo rešiti visoke brezposelnosti. V prihodnjih tednih bomo izoblikovali tudi skupni načrt o reformah v EU, naslednje leto pa računam na to, da bomo resnično že dosegli napredek v tej smeri,« je napovedal Macron in dodal, da pričakuje, da se bo partnerstvo med državama okrepilo.