Legalistični argument se je glasil nekako takole: koncerta ni mogoče prepovedati, dokler se ta ne zgodi in na njem pevec znova ne izreče svojih spornih stališč. Šele tedaj nastopi možnost sprožitve postopka zaradi širjenja nestrpnosti. Po tej logiki človeka ne definirajo njegova prejšnja dejanja in izjave, ki so podlaga za oceno tveganosti, policijski razlogi za prepoved (tveganje kaznivih dejanj) pa naj bi bili zgolj posledica tihega političnega in glasno izraženega civilnodružbenega pritiska.

Drugi, recimo mu liberalni argument, opozarja, da je vsaka prepoved antidemokratična zloraba (oblastne) moči. Pri tem se seveda spomnimo na poskus prepovedi nastopa skupine Laibach v osemdesetih letih, ker se je napaden počutil režim, in Strelnikova v devetdesetih letih, ko se je zaradi naslovnice plošče odzvala Cerkev. V obeh primerih je šlo za reakcijo največ