Tehnologija. Njen napredek je v zadnjem času tako silovit, da je zna biti preveč. A številne reči so dobrodošle. Število televizijskih kanalov, recimo. Niti ni tako daleč čas, ko smo jih lahko doma spremljali toliko, da bi jih našteli na prste rok nerodnega mizarja, danes jih imamo nekaj sto. A tudi to bi bilo zadovoljivo, če bi imeli takrat na razpolago funkcijo, ki jo imamo zdaj. To pa je v določenih primerih (filmi, serije…) možnost izbire jezika na nekaterih programih – recimo na nemško in italijansko govorečih.

Spremljanje televizijskih serij, ki smo jih v Ljubljani lahko gledali na avstrijskem ÖRF, na Obali pa na italijanskem Mediasetu, bi bilo v mladosti zagotovo precej lažje, če bi lahko namesto nadležnih nenaravnih sinhronizacij izbrali originalno. Zaradi tega smo šele čez dolga leta, ko so nekatere serije z zamikom prišle na slovenske programe, spoznali, kakšen glas ima v resnici Reno Raines alias Vincent Black (Lorenzo Lamas) v Odpadniku ali Michael Knight (David Hasselhoff) v seriji Vitez za volanom. Prav slednja bo letos praznovala že 35. rojstni dan in ker smo njenega glavnega štirikolesnega junaka po imenu KITT v tej rubriki predstavili pred slabim letom dni, je prav, da spoznamo še drugega cestnega zvezdnika serije. To je bil tovornjak FLAG, kar je kratica za Foundation for Law and Government.

Šofer razkrit šele v zadnji sezoni Ko beseda teče o seriji Vitez za volanom in njenih cestnih junakih, hočeš nočeš spet pridemo do tehnologije. Kljub omenjenemu napredku in 35. rojstnemu dnevu serije so bile v njej predstavljene številne rešitve, ki jim v realnem življenju še danes nismo priča. Poleg avtomobila KITT, ki je lahko med drugim govoril, napol letel in podobno, jih je bil poln tudi FLAG. Ta je v prvi vrsti s svojo dolgo prikolico služil kot nekakšna mobilna garaža za avto, ki se je lahko vanj s pomočjo raztegljive ploščadi zapeljal tudi med precej hitro vožnjo, s seboj pa je prevažal tudi vse njegove rezervne dele. A ob tem je imel v prikolici tudi pravi mobilni napredni laboratorij s številnimi računalniki, pisarno, kuhinjo in spalnico. Da o tem, da je bil seveda blindiran in odporen proti izstrelkom ter sposoben povsem avtonomne vožnje, ki je še danes v povojih, niti ne govorimo – pa čeprav se to razkrije šele v četrti, zadnji sezoni serije, ko voznika pokaže, kako med vožnjo igra videoigre, tovornjak pa vozi sam. Ko smo že pri voznikih – v prvih treh sezonah kljub pogostemu pojavljanju tovornjaka gledalci tega, kdo sedi za volanom, ne izvedo, tu in tam ga ugledajo le med zunanjimi posnetki, zato bi lahko sklepali, da je občasno tudi takrat FLAG vozil sam. V četrti sezoni pa vlogo voznika prevzame Reginald Cornelius III. ali krajše RC3 (Peter Parros), ki je tudi precej pogosto udeležen v posameznih razpletih in zapletih v posamičnih epizodah serije.