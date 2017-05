Evropa je pač sestavljena iz nacionalnih držav, nacionalizmi in nasilno združevanje in razdruževanje na nacionalni osnovi so se (z redkimi izjemami, kjer je bila podlaga fevdalna država, kot na primer v Franciji) začeli v 19. stoletju in proces traja še danes. Vmes sta se zgodili dve svetovni vojni in vrsta drugih, nazadnje na Balkanu, kjer procesi še zdavnaj niso končani, najbolj očitno v Bosni in Hercegovini in v Makedoniji. Tam Albanci, ki že imajo dve državi, postopoma vzpostavljajo federalizem in po zgodovinski logiki tako pripravljajo teren za Veliko Albanijo. Nestabilne razmere se lahko hitro razširijo tudi na Črno goro (s prav tako močno albansko manjšino), ki je svojo državo že dobila v nacionalnem valu 19. stoletja, jo nato leta 1918 izgubila in znova dobila leta 2006 s 55-odstotno odločitvijo na plebiscitu. Ta je že zgodovinsko tesno razdeljena na (pro)srbski in črnogorski del, z vstopom v Nato pa bo še dodatno geostrateško na proruskega in proameriškega.

Balkan ni evropska izjema, čeprav ga pogosto skušajo tako prikazati in imajo po drugi strani, kot pravi Gorana Ognjenović, njegove državice narcisoidni odnos do sebe, mislijo, da so popek sveta. Gorana Ognjenović, po rodu iz Bosne in Hercegovine, ki živi in dela na Norveškem, je ena od dveh urednic (druga je Jasna Jozelić, po rodu iz Hrvaške, prav tako raziskovalka na Norveškem) nedavno izdanega obsežnega zbornika o Josipu Brozu Titu (izdala ga je znana založba Palgrave Macmillan). Zbornik pokaže, da, karkoli si že kdo misli o Titu, na Balkanu nihče ni bolje kot on kapitaliziral geostrateških interesov in razumel, da je edini način, da gremo naprej skupaj, ne pa da oviramo drug drugega, kot to počnemo danes. Sistem majhnih, nestrpnih, nacionalističnih državic, ki jih izigravajo drugo proti drugi, kakršen je nastal po razpadu velikih imperijev po prvi svetovni vojni, se vrača v Evropo. No, je že tu. Sicer pa tudi večje države niso imune na notranje nacionalistične procese pri narodih, ki jim (še) ni uspelo doseči lastnih držav. Evropska unija pa ne ponuja odgovora, v najboljšem primeru ob »ugodnem« izidu volitev v velikih državah (Macron v Franciji, Merklova ali pač Schulz v Nemčiji) nekakšno zamrznitev sedanjega stanja ali upočasnjevanje procesov dezintegracije. In s tem še naprej udobno preživetje sedanjih bruseljskih in nacionalnih političnih elit, kar je zanje bolj bistveno kot vse drugo. Tudi tako imenovana Evropa regij, ki bi te procese ublažila, morda vsaj v enem delu tudi odpravila, je pozabljena.