Fiskalni svet, na katerega smo zaradi zapletov čakali vrsto let in ga končno dobili prejšnji mesec, je vladi že prisolil prvo zaušnico. Po njegovi oceni je strukturni napor, ki je predviden v letošnjem programu stabilnosti in predlogu okvira proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020, premajhen. Ukrepi, s katerimi bi izpolnili zahteve Bruslja, pa so premalo opredeljeni.

Strukturni primanjkljaj Slovenije bi se moral po pravilih pakta stabilnosti in rasti do njegove izravnave zmanjšati za vsaj 0,6 odstotka BDP. V našem programu stabilnosti bi se ta letos zmanjšal le za 0,2, v prihodnjem letu pa za 0,3 odstotka BDP. Zato bi morala po oceni fiskalnega sveta vlada za prihodnji dve leti sprejeti nabor dodatnih ukrepov v višini 0,2 odstotka BDP – po domače povedano, dodatno bi morali privarčevati nekaj manj kot 80 mil