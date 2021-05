Nedeljski dnevnik: #intervju Božo Repe: Upor in boj sta vrednoti

Božo Repe je eden najbolj znanih slovenskih zgodovinarjev; navsezadnje je avtor več kot dvajsetih knjig in učbenikov. Kadar nastopa, zagovarja premišljen pogled na polpreteklo zgodovino in opozarja na poskuse ideoloških prevrednotenj, ki smo jim bili ob dnevu boja proti okupatorju priča tudi letos – v izjavah politike in dela javnosti.