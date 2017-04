Prvič v zgodovini so se na seznamu za odstrel znašli depozitarji, ki so imeli v bankah več kot 100.000 evrov sredstev. Še več, na seznamu za odstrel bi se skorajda solidarnostno znašli kar vsi depozitarji, tudi tisti z le nekaj deset evri. Na Cipru je trojka prvič izpeljala »bail-in« postopek reševanja bank, pri katerem morajo finančne posledice bankrotiranih bank prvi nositi njeni lastniki in financerji. Cilj tega ukrepa, ki je danes formaliziran v novih pravilih odzivanja na bančne krize v Evropski uniji, je bil pretrgati neposredno vez med bankami in državnimi proračuni ter tako zmanjšati stroške za davkoplačevalce.

Evropa je zaradi izjemno počasnega in pogosto napačnega ukrepanja v krizi – spomnimo se samo nesrečnega zategovanja javnofinančnega pasu, ki je Evropo pahnilo v nepotrebno recesijo z dvojnim dnom – za izhod iz krize potrebovala bistveno več časa kot, na primer, ZDA. Nova infrastruktura za ukrepanje v krizah naj bi ta regulatorni in tudi finančni manko odpravila. Bančna unija naj bi prinesla boljši nadzor nad bankami, evropski mehanizem stabilnosti pa stabilen način financiranja držav v krizah.

A vprašanje je, ali so novi mehanizmi za ukrepanje v finančnih krizah res pretrgali to zloveščo vez med bančnim sistemom in javnimi financami. Pa tudi, ali je EU z bančno unijo ter evropskim mehanizmom stabilnosti danes bolje pripravljena na soočanje s finančnimi krizami. In ne nazadnje, ali bo protikrizna infrastruktura čez čas sploh še potrebna, ko pa se zdi, da EU kot politični projekt pospešeno razpada pred našimi očmi?