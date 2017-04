V razvitem svetu se je po drugi svetovni vojni in do sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja hitro zmanjševala dohodkovna in premoženjska neenakost med različnimi sloji prebivalstva. Z začetkom ponovnega vala globalizacije in pospešenim migracijskim tokom pa se je okrepil proces deindustrializacije, zmanjševanja stalnih zaposlitev in uvoza poceni delovne sile. Vloga sindikatov in civilne družbe se je začela zmanjševati, vpliv kapitala, predvsem finančnega in velikih nadnacionalnih korporacij, pa se je močno povečal. Posledično se je povečalo socialno razslojevanje.

Družbeno pogodbo med delom in kapitalom o uravnoteženi delitvi dohodka in premoženja, to je politično soglasje o široko dostopnem in množičnem javnem izobraževanju ter o velikih socialnih transferjih države za javno dostopne pokojninske in zdravstvene zavarovalne sheme, sta postopoma