Ameriška raperka Niki Minaj, ki se je na svetovni sceni leta 2010 pojavila s pesmijo Super Bass, je prejšnji mesec v sodelovanju z raperjema Drakeom in Lil Waynom predstavila nov hit z naslovom No Fraud.

Nanašajoč se na besedilo pesmi, ki se začne s »Sem velikodušna kraljica, lahko vprašate gospo Ellen« (ang. »I am a generous queen, ask Mrs. Ellen« op. p.), je neki oboževalec tvitnil vprašanje, če bi potemtakem plačala njegovo šolnino. Niki mu je odgovorila, da sta, če ji pokaže odlične ocene in obstoječo fakulteto, dogovorjena, in ko je to storil, je svojo obljubo tudi izpolnila. Dolgove je kasneje odplačala še 30 drugim študentom, ki so dosegli tudi vrednost več kot 20.000 dolarjev. Sporočila je, da bo v prihodnjih mesecih pomagala še večim. Zaradi šolnin je v Ameriki zadolženih ogromno študentov še veliko let po času študija, povprečna šolnina pa znaša okoli 30.000 dolarjev.