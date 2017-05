Mestna občina Ljubljana in njeni javni zavodi ter podjetja so v zadnjih dveh letih zasadili več kot 12.000 dreves in uredili dva javna sadovnjaka, drevesa pa so presenetljivo pogosto tarča vandalov. Ti so poškodovali že toliko mladih dreves, da se je občini nabralo že za približno 100.000 evrov škode. Na občinskem oddelku za varstvo okolja priznavajo: »Nismo si mislili, da bi lahko večje število dreves izzvalo tudi več vandalizma nad njimi. To početje je nerazumno, a se kljub nenehnemu ozaveščanju očitno najdejo posamezniki, ki javnega prostora, zasaditev in urbane opreme žal ne spoštujejo.«

V zadnjem napadu na drevesa izginilo 20 sadik

Po podatkih javnega podjetja Snaga se je prvi večji napad na mestna drevesa zgodil med novembrom 2014 in januarjem 2015, ko so neznanci poškodovali kar 61 dreves. Avgusta 2016je bilo uničenih še 22 dreves ob koseškem ribniku in decembra 13 lip, ki jih je mestu podarila Semenarna Ljubljana. Veliko škodo so neznanci naredili v javnem sadovnjaku na Grbi. Občina ga je zasadila jeseni leta 2015, že v naslednjem letu pa je bil kar trikrat napaden. Prvi napad se je zgodil avgusta, ko jo je skupilo 49 sadnih dreves. Neznanec ali neznanci so se mladih dreves lotili tako, da so jim zlomili krošnje. Enako se je v javnem sadovnjaku zgodilo še novembra in takrat je bilo poškodovanih 26 dreves. Preostala cela drevesa so neznanci uničili v zadnjem napadu decembra lani.

Zadnji vandalizem nad drevesi se je zgodil aprila letos, in sicer v novem sadnem nasadu v Savskem naselju. Po podatkih občine je neznanec izpulil in ukradel 20 sadik jablan in hrušk. Na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet menijo, da gre pri napadih na drevesa »večinoma za objestnost, vandalizem in namerno poškodovanje tuje lastnine s strani ljudi z osebnimi težavami, ki jih rešujejo na napačen način«.