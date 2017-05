Medtem ko sta se Krka in Rogaška sprehodili skozi ligo za prvaka in si v polfinalu priigrali prednost domačega parketa, sta Olimpija in Zlatorog vozovnici za izločilne boje potrjevali šele v zadnjem krogu. A tako Novomeščani kot Slatinčani pomoči domačih navijačev niso znali izkoristiti. Ljubljančani in Laščani so na prvih polfinalnih tekmah prišli do presenečenja in imajo tako pojutrišnjem v Stožicah oziroma sredo v Treh lilijah priložnost, da si že izborijo mesto v finalu.

Obiski Olimpije v Novem mestu so v preteklosti v dvorano Leona Štuklja privabili veliko število gledalcev, ki so znali pričarati peklensko vzdušje, na krilih katerega je bilo dolenjsko moštvo pogosto trn v peti zmajev. V zadnjem obdobju ni več tako, zato Krka na prvi polfinalni tekmi posebne pomoči s tribun ni imela. Slednje je po veliki zmagi omenil tudi trener Olimpije Gašper Okorn, ki je živce po napetem razpletu pred dvorano miril z verižnim kajenjem cigaret. Njegovo moštvo je v prvem polčasu predvsem v obrambi znova puščalo na vse smeri, za nameček pa si je eden ključnih posameznikov Devin Oliver že v prvi četrtini nabral tri osebne napake. A njegove odsotnosti gostitelji niso znali primerno izkoristiti, zato je Olimpija po povsem drugačnem pristopu v obrambi v drugem delu zagospodarila na parketu. Krka se je zavoljo dobrega skoka v napadu s košem Erjona Kastratija ob zvoku sirene še rešila, v podaljšku pa morala priznati premoč gostom.

»Ključna stvar je bila, da smo do polčasa zadržali priključek, v drugem pa dobro popravili slabe stvari. Delni izid 11:0 na začetku tretje četrtine nam je dal zalet in žal mi je, da nismo tekme odločili že po rednem delu. Neverjetno je, kako nasprotnikom dovoljujemo skoke v napadu. To je edina zagonetka, ki jo imam v tem trenutku in jo bom v prihodnjih dneh poskušal razrešiti,« je povedal Gašper Okorn in pohvalil tokrat znova odličnega Gregorja Hrovata (22 točk, devet skokov, šest asistenc), za katerega pravi, da je sprejel njegov način razmišljanja, ki temelji na pozitivnem pogledu na košarko in svet, ter s trdim delom občutno napredoval. Simon Petrov na drugi strani je bil razumljivo manj zadovoljen, a je navijačem po tekmi razlagal, da ni še nič odločenega. Kljub optimizmu pa se 41-letni Novomeščan gotovo zaveda, da nekaj krivde za poraz nosi tudi sam. V drugem polčasu je namreč z nenehnimi menjavami očitno zbijal ritem igralcem. »V tretji četrtini smo iz neznanega razloga nehali igrati košarko. Predvsem obramba je bila izredno slaba, poleg tega pa so nekateri igralci v zaključku silili s preuranjenimi meti, ki so škodili ekipi,« je potožil Simon Petrov.

Krka proti Olimpiji ni znala izkoristiti dominacije v napadalnih skokih (16:10), jo je pa znal Zlatorog proti Rogaški (14:8). Trener Aleš Pipan je po poškodbi Igorja Tratnika igralce odlično pripravil, razširil rotacijo in tako presenetil tudi Slatinčane, ki so vodili le na uvodu obračuna. »V napadu smo pokazali veliko strpnosti, zelo dobro pa odigrali tudi v obrambi. Dobili smo še skok, kar je na koncu odločilo tekmo,« je povedal Aleš Pipan, s katerim se je strinjal tudi trener Rogaške Damjan Novaković. »V prvem polčasu smo storili zgolj šest osebnih napak, gostom pa do konca dovolili kar štirinajst napadalnih skokov, po katerih so dosegli 17 točk. Tu je bil naš glavni problem.«

Krka – Union Olimpija 81:85 po podaljšku (24:20, 46:41, 55:62, 74:74) Dvorana Leon Štukelj, gledalcev 800, sodniki: Boltauzer (Maribor), Nedović (Kranj), Španič (Postojna). Krka: Rebec 12, Curry 12 (3-2), Kastrati 17 (2-1), Rojc 7 (3-3), Kužnik, Jukić, Dimec 15 (3-1), Čebular 4, Ritlop, Bunić, Elliott 4, Luković 10 (6-6), trener: Petrov. Olimpija: Barbarič 4, Oliver 10 (2-2), Strmčnik, Bubnić 5, Mulalić 3, Pelko 6 (2-2), Milošević 6 (2-2), Janković 9 (8-3), Jefferson 20 (5-4), Jurček, Hrovat 22 (6-4), Janežič, trener: Okorn. Prosti meti: Krka 17-13, Olimpija 25-17. Met za dve točki: Krka 49-25, Olimpija 40-19. Met za tri točke: Krka 28-6, Olimpija 27-10. Skoki: Krka 48 (32 + 16), Olimpija 39 (29 + 10). Osebne napake: Krka 27, Olimpija 23. Igralec tekme: Gregor Hrovat (Olimpija). Semafor: 8:8 (4. minuta), 16:15 (8), 34:25 (15), 44:36 (19), 46:52 (25), 53:58 (28), 58:65 (32), 68:67 (38), 79:76 (43). Rogaška – Zlatorog 66:72 (20:22, 30:35, 50:51) Dvorana Rogaška Slatina, gledalcev 1100, sodniki: Petek, Špendl (oba Maribor), Majkič (Hrastnik). Rogaška: Ferme 11 (1-1), Johns 18 (6-6), Božak, Đuranović 10 (6-4), Fon 8 (2-0), Šantelj, Davis 13 (2-1), Grušovnik, Vujačič, Čamdžić, Drobnjak 6, trener: Novaković. Zlatorog: Ledl 2, Krušič 8, Rizvić 10, Barič 16 (4-4), Kobić, Durnik 12, Tomažič, Miljković 7 (5-1), Špan 17 (3-3), Rubinshteyn, Mulaomerović, trener: Pipan. Prosti meti: Rogaška 17-12, Zlatorog 12-8. Met za dve točki: Rogaška 41-21, Zlatorog 47-23. Met za tri točke: Rogaška 18-4, Zlatorog 17-6. Skoki: Rogaška 29 (21 + 8), Zlatorog 42 (28 + 14). Osebne napake: Rogaška 17, Zlatorog 18. Igralec tekme: Jan Špan (Zlatorog). Semafor: 4:9 (3. minuta), 13:20 (7), 24:26 (13), 28:35 (19), 39:42 (24), 42:49 (27), 58:61 (33), 62:68 (38).