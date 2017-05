Triglav je zadržal prvo mesto, potem ko je gol za zmago s 3:2 proti Krki dosegel v 93. minuti razburljive tekme. Zadetek Davida Zeca, ki je rojen 5. januarja 2000, je zgodovinski. Postal je prvi nogometaš, rojen v tretjem tisočletju, ki je dosegel gol na članski ravni tekmovanj pod okriljem NZS. Za Zeca, ki je tudi član reprezentance do 17 let, je bila to prva tekma v članski konkurenci, ki jo je kronal z golom.

Končnica v Novem mestu je bila infarktna, saj so Kranjčani tekmo končali le z devetimi igralci, potem ko sta bila zaradi drugega rumenega kartona izključena Dejan Robnik v 86. minuti in Vlado Šmit v 94. Dob s tekmo več za Kranjčani zaostaja za točko, potem ko je v gosteh premagal Brežice s 6:1. V boju za obstanek je v najtežjem položaju Veržej, ki je izgubil na Ptuju. Derbi dna lestvice med Brdi in Zarico se je končal brez zmagovalca (1:1). Goste je prvič vodil novi trener Robert Marušič, ki je zamenjal Erika Kržišnika.