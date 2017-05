Del stavka, ki ga omenja, nismo izpustili namerno, ampak iz preprostega razloga: ker mislimo, da avtonomija urednikov zahteva spoštovanje programskih standardov, pluralnost vsebin in dialoga z vernim poslušalstvom, ne pa absolutno svobodo, ki omejuje legitimna in evropsko primerljiva pričakovanja druge strani. Poslušalci razumemo, da so uslužbenci na Radiu Slovenija v službi poslušalcev, tudi vernih, naloga varuhinje pa je, da skrbi za to, da se bo naše upoštevanje pri izvedbi programov spoštovalo. Varuhinja ni varuhinja zaposlenih na javni RTV, ampak je varuhinja gledalcev in poslušalcev.

Zahvaljujemo se gospe varuhinji, da je na našem srečanju prepoznala, da so pobude državljank in državljanov legitimne in upravičene, ter potrdila, da podpira dialog in našo skupno stremljenje, da bo javni zavod služil pravicam in interesom najširše javnost in da mora vodstvo RTVS z ljudmi vzpostaviti odgovoren in spoštljiv dialog. In prav tega dialoga s strani vodstva hiše v zadnjih letih ni; je arogantno sprenevedanje, diskriminacija in žaljenje, kar zahteva od vseh nas, da o tem seznanimo javnost. To je bil namen našega pisma: seznanitev s stanjem duha na Radiu Slovenija po četrt stoletja »demokratične in pluralne slovenske države«.

Sebastijan Valentan, univ. dipl. teol.

Janez Juhant, akad. prof. em. dr.

Drago Vogrinčič