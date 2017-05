Zdravje je naše največje bogastvo, čemur pritrjujejo tako tisti, ki imajo ogromno pod palcem, kot tudi drugi, ki se le stežka prebijajo iz dneva v dan. V Sloveniji je velika večina ljudi vsaj osnovno zavarovana, za dodatno zavarovanje pa je treba še enkrat seči v žep. Ne samo pri nas, tudi drugod po svetu. Optima, ki sicer pri nas ni na voljo, je tako samo ena izmed oblik zdravstvenega zavarovanja, s katerimi nagovarjajo zemljane. Je zgolj naključje, da so Južni Korejci z isto besedo poimenovali svoj avtomobil? Če vozite optimo, ste namreč lahko pomirjeni, da jo boste tudi v primeru najhujšega (beri: prometne nesreče) najverjetneje odnesli brez hujših poškodb, kar potrjuje tudi maksimalnih pet zvezdic na testnih trčenjih EuroNCAP. A to seveda ni razlog, da bi tvegali in ne bi bili dodatno zavarovani. Tudi v Sloveniji.

Varnost postaja ena od postavk, ki potencialnih kupcev ne pustijo hladnih. Vse več voznikov in potnikov je namreč glasnih in pravijo »ni nam vseeno«, varnost v kombinaciji s privlačno obliko in prilagodljivostjo pa postaja eden glavnih razlogov za nakup. Kdaj ste se nazadnje odpravili v hribe ali najpogumnejši na Triglav? Potem veste, kako zelo pomemben je nahrbtnik. Nič drugače ni pri karavanih in tokrat bo beseda tekla o optimi sportswagon. Odločitev družinskega očeta za nakup je pogosto povezana prav s prtljažnimi litri. Pri Kii pa so vse skupaj še nadgradili z zamislijo, ki je enostavna, a učinkovita. Doslej so proizvajalci dostop do prtljažnika poenostavili tako, da so se vrata odpirala električno s pritiskom na stikalo ali pa je bila potrebna brca pod odbijač. Pri optimi pa ni treba storiti nič. Prav ste prebrali, nič. Da bi imeli dostop do prtljažnika, vseh njegovih nadvse uporabnih 552 litrov, je dovolj, da zgolj nekaj sekund stojite pri miru in vrata se bodo »čudežno« dvignila. Hvalevredno in genialno, pa čeprav za razvoj česa takšnega ni bil potreben genij.

Dolga je, to ji moramo priznati. Res je, da jo boste obhodili hitreje kot še tako majhen otok na Maldivih, toda dolžinska mera 4,85 metra zahteva spoštovanje. Ne ustrašite se je, kamere in parkirni senzorji zagotavljajo zaščito, da ne boste po nepotrebnem pridelali praske na karoseriji. Zato pa zajetna dimenzija prinaša predvsem prednosti, ki se kažejo v udobju na zadnji klopi, kjer se bosta dva potnika nad pomanjkanjem centimetrov za kolena in glavo pritoževala redkeje, kot se obiskovalci restavracije z Michelinovo zvezdico pritožujejo nad jedmi. Tudi sicer glagol pritoževati se ni na seznamu lastnika takšne optime, kot smo jo testirali. Skovanka EX limited eco nas je namreč popeljala v svet, kjer besedice »ne« ne poznajo. Tako pri varnosti kot udobju. Izpostavljamo le nekaj »cukrčkov«, kot so parkirna pomoč, aktivni tempomat, ksenonski žarometi s sistemom za pranje, 18-palčna aluminijasta platišča, gretje in hlajenje usnjenih sedežev ter navigacija. Tempomat sicer pohvalno deluje v celotnem območju hitrosti, se pravi od 0 km/h naprej, in je uporaben tudi v conah 30, a nekajkrat se nam je primerilo, da ni deloval zanesljivo in nas je pri zaviranju pustil na cedilu.

Biti najboljši so vzeli nadvse resno. Tudi pri optimi, kjer pa so storili manjšo napako. Seznam motorjev je skorajda prazen, na njem pa le eno ime, 1,7-litrski dizel z močjo 141 konjev (104 kW). S 7-stopenjskim samodejnim menjalnikom, ki ga lahko upravljamo tudi z ušesoma za volanom, se sicer odlično ujameta, a v določenih segmentih vožnje se nismo zmogli znebiti občutka, da bi lahko bilo konjičkov še več. Toliko bolj, ker jih ponuja neposredna konkurenca. Izgovor, da jih večina kupcev ne potrebuje, ni na mestu, toliko bolj, ker Kia v svojem hlevu takšen motor (2-litrski s 185 konji) že ponuja, na primer pri športnem terencu sportageu. Tudi zato smo imeli pri ceni 39.990 evrov, ob kateri ponujajo še akcijskih 2500 evrov popusta, kanček priokusa. Niso sicer najboljši, so jim pa presneto blizu.