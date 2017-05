ABBA, torej, kot je bila zamisel že poimenovana v medijih. Razlog za spremembo? Statistika. Ekipa, ki izvaja prvi strel, ima 60-odstotno možnost za končno zmago, kar je po mnenju Uefe nepošteno do druge ekipe. Evropska nogometna zveza je že potrdila, da bo nov sistem preizkusila na evropskem prvenstvu v starostni kategoriji do 17 let, ki se je začelo v sredo na Hrvaškem. Enak koncept je v uporabi tudi na ženskem evropskem prvenstvu do 17 let na Češkem.

Kot zanimivost je vreden branja prispevek BBC-ja, ki med drugim razodane, da so morali igralci na svetovnih prvenstvih do vključno leta 2010 v Južni Afriki odgovornost prevzeti 204-krat. Z desnico jih je bilo sproženih 162, z levo 42. Nogometaši so zadeli 71 odstotkov poizkusov, bolj zanimivo pa postane, ko enajstmetrovka pomeni tudi končno odločitev. Ko je zadetek pomenil zmago, so bili igralci uspešni 93-odstotno, ko pa je bilo potrebno zadeti za podaljšanje niza izvedb z bele točke, statistika pokaže na 44-odstotno uspešnost.