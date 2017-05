Hrvaški nogometni mešetar Zdravko Mamić vedno poskrbi za to, da imajo mediji dovolj novic. Tudi ob začetku njegovega sojenja je bilo tako. »Pripeljali bodo razne ljudi in naredili predstavo. Ljudje po državi so lačni, oni pa stran mečejo denar za to farso,« je zadnje dni aprila komentiral začetek sojenja, na katerem je s pajdaši, med njimi je tudi njegov brat Zoran, obtožen, da je Dinamo oškodoval za 15 milijonov evrov, ob tem pa še utajil za 1,6 milijona evrov davkov. Sojenje bi se moralo začeti že precej prej v Zagrebu, a so ga raje prestavili in preselili v Osijek, ker se je izkazalo, da Mamić v Zagrebu pozna preveč sodnikov.

Seveda se legendarni lik hrvaškega nogometa ni mogel upreti svoji reputaciji človeka, ki rad veliko in po nepotrebnem govori, in je sodno razpravo nemudoma spremenil v burko. »Nisem lopov, sem borec proti kriminalu,« so bile prve besede Zdravka Mamića na sodišču. »Ne razumem obtožnice in nisem kriv. Niti ne bom poslušal obtožnice, ker je najodvratnejša in najnagnusnejša laž, kar sem jih slišal v življenju.« Vpil je še, da ni lopov, temveč je temelj sodobnega Dinama: »Skoraj sem se ustrelil, ko sem slišal za obtožnico!« Mamić je dodal, da je vse skupaj politično montiran proces, hajka proti njegovi družini, kar je hotel dokazati z več kot sto izrezki iz hrvaških časopisov, ki jih je prinesel s seboj v sodno dvorano, skupaj s 57 pogodbami iz Dinama o prestopih njihovih igralcev.

Obtožnica ga bremeni tudi manipulacije z nagradami za prestope igralcev, med drugimi Luke Modrića. »Dokazal bom, da so imeli takšno prakso s prestopi, še preden sem prišel v klub. Tudi s predsednikom tega sodišča, sodnikom Ljubojevićem, sem se dogovarjal za razdelitev denarja ob transferju njegovega sina Gorana,« je gostobesedno in po poročanju hrvaških medijev zelo razburjeno razlagal Zdravko Mamić, ki je namignil tudi, da so preiskovalci manipulirali z Modrićem, da bi pridobili dokaze za obtožnico.