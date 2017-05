Po madridskem derbiju, ki se je končal z zmago Reala s 3:0, je na drugi polfinalni tekmi mladostna in napadalno usmerjena zasedba Monaca gostila izkušeno ekipo Juventusa. Vodilni ekipi francoskega in italijanskega prvenstva sta tekmo začeli v visokem ritmu, začetna pobuda pa je pripadla gostom, ki pa si kljub večji posesti žoge nevarnejše priložnosti niso uspeli pripraviti.

V nadaljevanju se je Monaco le otresel pritiska stare dame in tudi prvi nevarneje zapretil. V 16. minuti se je lepa priložnost za vodstvo ponudila mlademu napadalcu Kylianu Mbappeju, ki je z glavo meril v spodnji desni kot Juventusovih vrat, a je bil njegov poskus preslab, da bi premagal veterana v vratih Torinčanov Gianluigija Buffona. Le tri minute pozneje je prvi strel na tekmi vpisal še Mbappejev soigralec v konici napada Radamel Falcao, a bil prav tako neuspešen.

Česar nista uspela izkoristiti Francoz in Kolumbijec je na drugi strani Gonzalo Higuain. Če je bil najboljši strelec Juventusa v letošnji sezoni na začetku tekme še nerazpoložen in neopazen, se je soigralcem odkupil po slabih pol ure igre, ko je po uspešno izpeljanem protinapadu izkoristil podajo Danija Alvesa in dosegel prvi zadetek na tekmi ter edinega v prvem polčasu.

V začetku drugega dela se je ravnovesje moči prevesilo v korist nogometašev iz kneževine, a so bili vsi njihovi poskusi, da bi izenačili, jalovi. Tako kot že proti Barceloni so belo-črnih potrpežljivo čakali na novo priložnost za zadetek, ki se jim je naposled ponudila v 59. minuti. Pod drugi gol se je ponovno podpisal Higuain, ki je izkoristil natančno podajo Danija Alvesa v kazenski prostor in žogo poslal za hrbet vratarja Danijela Subašića.

Monačani so do konca dvoboja skušali doseči vsaj en zadetek, s katerim bi si na povratni tekmi v Torinu nekoliko izboljšali možnosti za morebiten preboj v junijski finale, vendar je obramba Juventusa na krilih fenomenalnega Buffona vzdržala in upravičila sloves, ki si ga je prislužila v letošnji sezoni.