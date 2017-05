Odkar je bil format lige prvakov leta 1992 zastavljen na novo, ni še nobeni ekipi uspelo prestižne lovorike osvojiti dvakrat zapovrstjo. A to se utegne spremeniti že letos, saj si je Real iz Madrida že na prvi tekmi polfinala priigral izvrstno izhodišče za nastop v velikem finalu 3. junija v Cardiffu. Galaktiki so pred svojim občinstvom proti Atleticu navdušili in ob zadnjem pisku piščalke sodnika Martina Atkinsona igrišče zapustili s tremi doseženimi goli in – prvič po lanskem polfinalu z Manchester Cityjem – brez prejetega.

»Na to tekmo moramo pozabiti,« je po slabi partiji dejal trener rdeče-belih Diego Simeone, vendar bele zastave kljub na videz brezizhodnemu položaju še ni bil pripravljen izobesiti. »Zasuk se zdi nemogoč, a govorimo o nogometu. V njem se dogajajo nepredvidljive stvari in zaradi tega je ta igra tako čudovita. Dokler bo obstajal kanček upanja, bomo dajali vse od sebe.« A po brezkrvni predstavi njegovih varovancev so izjave argentinskega stratega zvenele kot mlatenje prazne slame.

Kako dominanten je bil Real ter kako anemičen in nemočen Atletico, dovolj zgovorno priča že podrobnejši vpogled v statistiko dvoboja. Gosti so na vsej tekmi proti vratom nasprotnika sprožili le štiri strele, njihovi mestni tekmeci že po uvodnih 24 minutah deset. V senci rivala so igralci Atletica ostali tudi pri večini preostalih elementov nogometne igre. Med zanimivejšimi velja izpostaviti, da je samo v prvem polčasu kar 21,5 odstotka podaj Atleticovih igralcev končalo pri nogah aktualnih evropskih prvakov. Pri slednjih se je domala brezhibna predstava posrečila Iscu, ki je bil po prvih 45 minutah edini nogometaš na igrišču brez zgrešene podaje (42/42). A španskega reprezentanta je v nadaljevanju zasenčil njegov soigralec Cristiano Ronaldo.

Portugalec je bil zaslužen za vse tri zadetke v mreži slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka, pri čemer je znova podrl tudi celo vrsto novih mejnikov. Poleg tega, da se je po številu hat-trickov v evropskih pokalih izenačil z Lionelom Messijem (7), je postal sploh prvi nogometaš, ki je samo v izločilnih bojih zabil že 52 zadetkov. V celotnem tekmovanju je Ronaldo sicer doslej dosegel že 103 gole oziroma več kot kar 113 ekip, kolikor jih je doslej že igralo v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju.