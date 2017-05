Nov park, ki je v parku 88 lip, tik pred virskim mostom, je izdelalo podjetje Elan, poudarjajo na občini Domžale, kjer so prepričani, da je park narejen po najvišjih varnostnih standardih in bo zaradi kakovostnih materialov omogočala tudi zelo dolgoročno uporabo novih naprav.

Prostor za vse

»V naši občini želimo tudi v praksi organizirati prostor za vse ljudi. Pomembno je, da ljudje vzamejo prostor za svojega in ta postane mesto, kjer se srečujejo in dobro počutijo. Prav s tem namenom smo že tako zelo rekreativno organizirani zeleni osi dodali še en park za vse generacije,« je poudaril direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale Uroš Križanič. Župan občine Domžale Toni Dragar pa je prepričan, da so tovrstni projekti prava priložnost, da usposobijo pot ob Kamniški Bistrici od Ljubljane do Kamnika: »Ob Kamniški Bistrici poteka rekreacijska pot, pa kolesarska pot, tu so sprehajalci in mamice z vozički, vsak dan vadijo člani Šole zdravja, to je prostor, kjer se vsi rekreiramo,« je dejal in dodal, da se ob poti že iščejo nove parcele, kjer bodo postavili še več tovrstnih parkov. Pravkar odprti park za ulično vadbo je nadgradnja rekreacije, ki jo vsakdo lahko izvaja po svojih sposobnostih. »Upamo, da ne bo ponovno kakšnega vandalizma, bomo pa vsekakor skrbeli za vzdrževanje in obnovo parka, ki je narejen na občinski parceli,« je še dejal župan.