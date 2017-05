Slovenska hokejska reprezentanca se bo danes že navsezgodaj iz Ljubljane odpravila proti osrednjemu pariškemu letališču Charles de Gaulle. V Franciji jo čaka deveti nastop na svetovnem prvenstvu skupine A, kjer bo članica zimskih olimpijskih iger 2018 poskušala ohraniti status prvokategornice. Slovenija bi za dosego osnovnega cilja na sedmih tekmah najverjetneje potrebovala dve zmagi.

Slovenski selektor je izrazil zadovoljstvo nad opravljenim delom na enotedenski ruski turneji, ko je reprezentanca v Sankt Peterburgu mimo povečane medijske pozornosti uigravala še zadnje podrobnosti pred sobotno premiero s Švico petnajst minut čez poldne. Zupančič snuje presenečenje že na uvodu prvenstva, kar povečuje pričakovanja slovenske javnosti, ki že debelih dvanajst let čaka na obstanek reprezentance v skupini A. Na zadnjih petih prvenstvih se ji s tremi različnimi selektorji nikdar ni posrečilo. »Če bomo na najvišji ravni, se lahko kosamo prav z vsakim tekmecem. Prvenstvo bo dolgo, zato bomo morali od prve do zadnje tekme vzdrževati visoko pripravljenost. Obstanek med elito je realen cilj. Prepričan sem, da imamo dovolj kakovosti za uresničitev naloge,« meni Zupančič, ki se je v vlogi selektorja na uradnem turnirju prvič predstavil pred letom dni, ko je Slovenija prepričljivo dobila prvenstvo drugega razreda v Katovicah.

Hokejisti bodo že danes zgodaj popoldne preizkusili ledeno ploskev večnamenske dvorane v okrožju Bercy, kjer so slovenski rokometaši v začetku leta osvojili bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu. Selektor Nik Zupančič bo v Parizu prvič samostojno vodil izbrano vrsto na turnirjih najvišjega razreda, na katerih si je doslej nabiral izkušnje kot pomočnik predhodnika Matjaža Kopitarja. Zupančič je v tej zimi najbolj obremenjen hokejski delavec pri nas, saj je vzporedno treniral Jesenice, že na začetku sezone pa je dosegel vrhunec dosedanje trenerske kariere z uvrstitvijo v olimpijski Pjongčang. »Pred začetkom turnirja ne čutim posebne živčnosti. Nervoza je nalezljiva in se lahko hitro prenese na igralce, kar bi bilo nerodno,« je pred odhodom na francoski šampionat povedal Nik Zupančič , ki pri opravljanju trenerskega posla slovi kot velik profesionalec, kar je opazno tudi pri intervjujih, saj nikdar ne zavija z očmi.

Zupančič: Najmočnejši kot moštvo

Zupančičev trenerski kolektiv (pomočnik Edo Terglav, trener vratarjev Gaber Glavič in videoanalitik Aleš Burnik) se zavzeto pripravlja na vsakega nasprotnika posebej. Slovenija na dosedanjih šestih pripravljalnih tekmah pričakovano še ni razkrila vseh adutov, je pa Zupančič potrdil, da večjih sprememb v postavi v primerjavi z zadnjim testom z rusko olimpijsko selekcijo ne bo. »Z vsemi štirimi peterkami sem zelo zadovoljen. Reprezentanti imajo jasno razdeljene naloge, obenem so seznanjeni tudi z igralnim časom. Ocenjujem, da smo najmočnejši kot moštvo, saj v kolektivnem športu nikdar ne zmagujejo posamezniki. Anže Kopitar? Zame spada med peterico najboljših hokejistov sveta, vendar smo že zgodaj izvedeli, da ga ne bo v Pariz,« je pristavil Zupančič, ki tudi zaradi slabih izkušenj iz preteklosti ni računal na trojico legionarjev (Marcel Rodman, Žiga Pavlin in Rok Pajič), ki so šele pred dnevi sklenili klubske obveznosti.

Trenerski status na Jesenicah bo Nik Zupančič reševal po koncu slovenskih nastopov v Parizu, saj mu je z železarji potekla pogodba. Izpada Olimpije iz EBEL ne dojema kot tragedijo, saj zavzema stališče, da je zaradi finančnih zagat bolj smiselno zaigrati v drugoligaški alpski ligi. »V domačem hokeju moramo najprej stabilizirati razmere, saj si igralci zaslužijo pošteno plačilo. Ob resnem delu se lahko Slovenija v nekaj letih znova nadeja priključitvi v EBEL,« je sklenil.