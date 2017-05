In medtem ko že premikate pohištvo in se s partnerjem prerekate, ali boste v dnevni sobi uporabili maroško rdečo ali malinovo barvo, naj vam postrežemo z nekaj nasveti, da bo pleskanje v domači režiji potekalo lažje. Pomagate si lahko s predmeti, ki jih imate doma. Ko boste naslednjič privlekli na plan pladnje za pleskanje in čopiče, si boste prihranili veliko stresa in – čiščenja.

Gumijasti trak na pločevinki z barvo Popolno pleskanje brez grudic barve in nezaželene teksture se začne z ravno pravo količino barve na čopiču. Pomagala vam bo tale smešno preprosta zvijača: Ovijte dovolj veliko gumico navpično okoli pločevinke z barvo, tako da bo nameščena na sredini. Nato ob gumici s čopiča odstranite odvečno barvo, namesto da za to uporabljate rob pločevinke. Slednja bo ostala čista in jo boste po končanem delu lažje zaprli, pa še z barvo boste varčevali, ker bo kapljala nazaj v pločevinko.

V plastično vrečko ovit pleskarski pladenj Čiščenje pleskarskega pladnja, kamor nalijemo barvo, zna biti neprijetno opravilo. Pomagamo si lahko s plastično vrečko, v katero ga zavijemo, in šele nato vanj zlijemo barvo. Ko končamo s pleskanjem, vrečko preprosto odstranimo in zavržemo, pladenj pa ostane čist. Vrečke nam odlično služijo tudi, ko si med delom vzamemo premor: vanje zamotamo z barvo zamazane čopiče, ki se zaradi tega ne bodo izsušili in otrdeli. Namesto plastičnih vrečk lahko uporabite tudi aluminijasto folijo.

Proti vonjavam z eteričnimi olji Nekateri imajo radi vonj po sveže popleskanih zidovih, drugi ga ne prenesejo. Stenske barve pač ne dišijo po limonah, vanilji ali sivki – ali pač? Načelno ne, toda če poznamo naslednjo zvijačo, lahko tudi. V pločevinko z barvo preprosto dodajte nekaj najljubšega eteričnega olja. Za približno štiri litre barve zadošča čajna žlička oziroma 15-mililitrska steklenička za okoli dvajset litrov. Po želji lahko za vsak prostor uporabite drugačno vonjavo, denimo limono za kuhinjo, sivko za dnevno sobo …

Zmešajte pločevinke z enakim barvnim odtenkom Zgodi se, da se enak barvni odtenek v različnih pločevinkah nekoliko razlikuje. Seveda si nihče ne želi, da barva na steni ne bi bila popolnoma enotna, zato si lahko pomagamo z naslednjo zvijačo: ko porabimo približno dve tretjini barve iz pločevinke, jo zmešamo z naslednjo pločevinko barve. Tako se izognemo morebitnim neprijetnostim ob pogledu na lisasto površino, ko se barva na steni posuši.

Zaščitite površine z aluminijasto folijo Med pleskanjem želite zaščititi nekatere površine ali dele pred barvo. Namesto da uporabite več rol pleskarskega traku, s katerim preprečite (ali pa tudi ne) kapljanje in madeže, vzemite aluminijasto folijo in tesno ovijte stvari, ki jih ne boste prebarvali. S folijo veliko lažje zaščitite različne neravne površine (denimo okenske kljuke) kot s trakom. Za površine oziroma predmete, ki jih s folijo ne morete prekriti, uporabite vazelin.

Pleskarska lopatica za ravne linije Če za zaščito vseeno raje uporabljate pleskarski trak, vedite, da je natančno prileganje ključ do uspešno opravljenega dela. Nič ni hujšega, kot da skrbno zaščitite površino, ko pa trak odlepite, ugotovite, da se je barva razlila podenj. Najboljši način, da natančno prilepimo pleskarski trak, je, da ga na površino pritisnemo s pleskarsko lopatico.

Zaščitna podlaga iz platna Plastična zaščitna podlaga je razmeroma poceni, vendar jo z lestvijo ali orodjem kaj hitro raztrgamo in se potem tolčemo po glavi, ko opazimo madeže barve na talnih oblogah. Splača se kupiti podlago iz platna, ki je zelo vzdržljiva, ne postane spolzka, če nam nanjo kaplja barva (blago jo vpije) in z njo lahko prekrijemo tudi kote. Poleg tega jo lahko operemo in uporabimo vedno znova ali pa platno izkoristimo za šivanje dodatkov za dom, denimo blazine. Lahko ga tudi porišemo in slikarske umetnine v okvirjih obesimo na steno.