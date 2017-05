Dokument na šestih straneh o generalnih načelih in prihodnji politiki je vodja Hamasa Haled Mašal objavil v začetku tega tedna v Dohi, kjer živi v pregnanstvu. »Želimo predstaviti listino, ki resnično odraža Hamasovo ideologijo in soglasje, ter jo predložiti našim podpornikom in mednarodni skupnosti,« je za popotnico dokumentu dejal Mašal, a dodal, da njegova organizacija še naprej »dosledno zavrača vsako alternativo celoviti osvoboditvi Palestine od reke do morja«, torej od Jordana do Sredozemlja.

Nova listina, ki ne nadomešča sprejete leta 1988, ampak jo le modificira, odraža določene spremembe v Hamasovem ravnanju in retoriki. Od konca druge palestinske intifade namreč izraža željo po sodelovanju s palestinsko avtonomno oblastjo in Palestinsko osvobodilno organizacijo (PLO) ter na splošno po partnerstvu z vsemi palestinskimi frakcijami. Opazno je torej, da se kljub nadaljnjemu predstavljanju kot islamsko gibanje zdaj deklarira za gibanje brez kakršnih koli povezav z nepalestinskimi grupacijami in se v sodelovanju s PLO zavzema za graditev demokratičnih temeljev palestinske države, čeprav oboroženo obliko upora še vedno poudarja kot legitimno pravico za dosego ciljev. Hamas daje jasno vedeti, da je v sporu s sionizmom kot političnim gibanjem in ne judovstvom. S spremenjeno ideologijo pričakuje širšo podporo med Palestinci in podporniki po svetu, manj verjetno pa je, da bodo organizacije spremenile stališče zahodne države, ki jo uvrščajo med teroristične.