V boju za poslednji polfinalni vstopnici košarkarskega državnega prvenstva so bila pred zadnjim, 10. krogom lige za prvaka tri moštva, na koncu pa se je uresničil najbolj pričakovan scenarij. Zlatorog je namreč pred domačimi navijači ugnal Hopse in si tako zagotovil tretje mesto ter spopad z Rogaško, Olimpija pa je kljub težavam ugnala Krko, s katero se bo pomerila v boju za finale. Polfinale se bo začel v soboto, moštva pa bodo igrala na dve zmagi.

Trener Olimpije Gašper Okorn je bil v zadnjem obdobju precej kritičen glede predstav svojega moštva, tokrat pa je Novo mesto lahko zapustil zadovoljen. Ljubljančani so prišli do pomembne zmage, s tem sami potrdili mesto v polfinalu in po dolgem času odigrali zgledno partijo v obrambi. Krka to pot ni bila dorasel nasprotnik zmajem, a je potrebno poudariti, da je prvo mesto po ligi za prvaka že imela v žepu in da je nastopila brez treh pomembnih členov – Marka Lukovića, Erjona Kastratija in Darka Jukića. »Vesel sem, da smo sami odločili o svoji usodi. S tem smo dosegli nek higienski minimum, saj se Olimpija mora uvrstite vsaj med štiri najboljše ekipe v državi. April je bil za našo ekipo izredno težek mesec in vesel sem, da je za nami,« je povedal Gašper Okorn, strateg Krke Simon Petrov pa je bil bolj kratek: »Premehko smo začeli obračun in dovolili gostom, da so se razigrali. V drugem polčasu smo jih lovili, a se nam na koncu ni izšlo.«

Za prvaka, 10. krog Izidi: Krka – Olimpija 76:87 (20:23, 39:54, 60:66, Rojc 19; Oliver 23), Zlatorog – Hopsi 71:67 (24:14, 40:27, 54:45, Špan 27; Čup 20), Helios – Rogaška 85:56 (26:8, 42:21, 57:34, Atanacković 20; Johns 16). 1. Krka 10 8 2 776:703 18 2. Rogaška 10 7 3 727:715 17 3. Zlatorog 10 5 5 740:738 15 4. Olimpija 10 5 5 792:748 15 5. Hopsi 10 4 6 710:745 14 6. Helios 10 1 9 672:769 10