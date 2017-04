V soboto so v Portorožu po enoletnem premoru ponovno podelili viktorje popularnosti. Najbolj prestižnega viktorja za življenjsko delo je letos prejel Lado Ambrožič, direktorica TV Slovenija Ljerka Bizilj, ki mu je viktorja podelila, pa ga je označila za svojega lobista in podpornika. Ambrožič jo je v zahvalnem govoru razglasil za sobojevnico, njuna televizijska hiša pa je domov odnesla še pet kipcev, med drugim za najboljšo informativno oddajo, kjer so ponovno zmagali Odmevi.

Za nekatere je bila najbolj presenetljiva zmaga Petra Polesa v kategoriji za najbolj priljubljeno televizijsko osebnost, saj je bil med nominiranci tudi Slavko Bobovnik. Slednjega na prireditvi sicer ni bilo, je pa zato toliko bolj izstopal Poles, ki je na odru nastopil tudi kot glasbeni gost presenečenja, saj je prepeval z Janom Plestenjakom. Barve slovenske košarke je na podelitvi zastopal trener Ilirije Saša Dončić, pa tudi nekdanji košarkar Franci Kek, ki si je podelitev nagrad ogledal z arhitektko in Dnevnikovo sodelavko Matejo Panter.

Najbolj se je zavrtel mariborski župan Fištravec Po prireditvi se je ob živi glasbi najbolj zabaval župan Maribora Andrej Fištravec, zavrtela pa sta se tudi letošnji predstavnik Slovenije na Evroviziji Omar Naber in standup komičarka Martina Ipša. Številne je na zabavi razveselila navzočnost Regine, ki je na prireditev prišla v zlati obleki, še več pozornosti pa je dobila enako bleščeča nekdanja vremenarka, danes blogarka in piarovka Danica Lovenjak. V Portorožu se je v soboto zbrala pisana druščina estradnikov in estradnic, številne sta presenetila udeležba Damjana Murka in odsotnost Tanje Žagar, ki letos sicer ni bila nominirana, je pa v preteklosti že dobila viktorja popularnosti za najboljšo glasbeno izvajalko. Prireditve se je udeležil le njen prijatelj in očitno po novem tudi svak Goran Šarac, ki je na prireditev prišel s pevko in članico druge postave Foxy Teens Ines Erbus.

Tanja Žagar spoznala, da je Miki Šarac njena velika ljubezen Govorice o nosečnosti Tanje Žagar so očitno držale, saj je v reviji ZvezdeSonja Javornik zapisala, da nova pesem Tanje Žagar z naslovom Nina nana »po svoje potrjuje to, da bo Tanja resnično postala mamica«. Oče naj bi bil Miki Šarac, zvezdnik osemdesetih, ki naj bi se že pred časom razšel s svojo ženo Leno, s katero imata tri otroke. Preselil naj bi se v lastno stanovanje, ki je zelo blizu Tanjinega. Tanja Žagar, ki je Šarca spoznala, ko je prepevala v skupini Foxy Teens, on pa je bil njihov menedžer, naj bi z leti »očitno spoznala, da je Miki res njena velika ljubezen«. Da si zaljubljenca ustvarita novo skupno življenje, naj bi ju spodbudilo kar nekaj družinskih tragedij, ki so se jima zgodile v zadnjem času. Miki Šarac je namreč pred časom izgubil svakinjo Simono Weiss, umrl mu je tudi oče. Tanjo Žagar naj bi skrbelo predvsem zdravje njene mame, a po poročanju revije Zvezde naj bi bilo vse lažje, če bo na poti otrok. »Mi ji iz srca privoščimo veselje, ki ga novo življenje prinese – navsezadnje sta si to z Mikijem po vseh tragedijah res zaslužila,« so še zapisali.

Werner napisal pesem pod morsko gladino Zagotovo ste se že kdaj vprašali, kje domači estradniki dobivajo navdih za svoje glasbene stvaritve, še zlasti če ste kdaj slišali kakšno skladbo Wernerja Brozovića. Ta je za revijo Lady povedal, da je nazadnje pesem napisal pod morsko gladino, in sicer med potapljanjem na Maldivih. »Pesem sem napisal 35 metrov pod morsko gladino, ko so se mi sprostile vse celice,« je povedal avtor skladbe Ne gane me. »Ves čas, ko sem potoval z ladjico do koralnega grebena, se mi je v glavi vrtel prvi del pesmi… Navadno melodijo, ko jo začutim, posnamem s telefonom, tam pa ni bilo te možnosti.« Zato si je melodijo kar zapomnil.

Salome – od sobarice do kuharice A estradniški posel ni enako prijazen do vseh. Medtem ko Werner že več let v belih kopalkah dopustuje na Maldivih, zvezdnica resničnostnih šovov Salome dela kot sobarica. Za revijo Suzy je povedala, da se po sodelovanju v oddaji Masterchef želi še bolj posvetiti kuhanju. »Želim se naprej učiti, napredovati in uresničiti še eno globoko otroško željo – imeti svojo restavracijo. Vseskozi sem verjela, da bo prišel ta dan, tudi med pospravljanjem sob v butičnem ljubljanskem hotelu, kjer delam kot sobarica. In občutek, da sem mu vse bliže, je še bolj živ. Vedno več je ponudb za zaposlitev v kuhinji,« je povedala Salome, ki je pred časom pristala v osebnem stečaju. »Spoznala sem, kaj pomenita minimalec in vsakodnevno trdo delo. Ni mi bilo pod častjo, saj prihajam iz delavskega razreda, in prejšnja slava me ni več ovirala.«

Cerarjevi otroci se razumejo z njegovo novo partnerico V rumenem tisku se nadaljuje serija člankov, ki bi jih lahko naslovili tudi: »Pri Miru Cerarju doma je vse v najlepšem redu.« Tokrat smo v reviji Zvezde lahko prebrali, da si je zaljubljeni premier oddahnil, saj se otroci z njegovo novo partnerico dobro razumejo. »Če je imel Miro Cerar pri prejšnji ljubezni Vesni na tem področju nekoliko težav, si tokrat lahko oddahne.« »Njegova otroka Miha in Eva sta novo izbranko očetovega srca Mojco Stropnik sprejela že na samem začetku, zdaj pa so že tako dobri prijatelji, da so povezani med seboj, tudi ko glava družine zaradi predsedniških obveznosti zanje nima časa.« Ne samo to, Mojca Stropnik, za katero zdaj že vemo, da dobro peče, je kuhala na rojstnem dnevu Cerarjeve hčerke Eve. »Tako je lahko hči Eva za svoje prijatelje pripravila pravo gurmansko rojstnodnevno pojedino, da bodo o njej mladi še dolgo govorili.«