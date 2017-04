Ko hrana na krožniku zaživi in ustvari samosvoj svet

Tokijska restavracija Sagaya je združila moči z japonsko umetniško skupino teamLab, ki slovi po ustvarjanju izjemnih vizualnih doživetij. Skupaj so ustvarili kulinarično izkušnjo, med katero sestavine na krožnikih s pomočjo vizualnih učinkov pričnejo ustvarjati samosvoj svet. Posamezni krožniki in posamezne sestavine sprožijo različne vizualne učinke, od metuljev do ptičev, cvetlic in dreves, slednji pa se dopolnjujejo in odzivajo na učinke z drugih krožnikov ter tudi obiskovalcev restavracije. alp