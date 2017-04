Kapetan hokejske reprezentance Jan Muršak bo eden največjih adutov slovenske vrste na prihajajočem svetovnem prvenstvu skupine A v Parizu, ki bo odprlo duri ob koncu prihodnjega tedna. Zaradi odsotnosti Anžeta Kopitarja je prevzel vlogo vodje moštva, ki se bo v predtekmovanju potegovalo za obstanek med šestnajsterico najboljših držav na svetu.

Devetindvajsetletni Jan Muršak je za izbrano vrsto zaradi klubskih obveznosti doslej le enkrat nastopil na turnirjih najvišjega razreda. Pred dvema letoma je Slovenija v polni postavi osvojila zadnje mesto na Češkem, pred francoskim izzivom pa štajerski as dodaja, da je reprezentanca izkušenejša, zato se nadeja ugodnega razpleta. »Postava je zelo dobra, čeprav bo manjkal Kopitar. Anže je pomemben del moštva, vendar smo tudi brez njega že dosegli marsikateri uspeh,« je dejal Jan Muršak. V Parizu si želi uspešen uvod že na premieri s Švico, kar bi risom povečalo možnosti za dosego cilja. V nasprotnem primeru se bo vprašanje slovenskega obstanka v skupini A razreševalo v zaključku turnirja. »Ritem na prvenstvu bo nadvse naporen, zato se moramo čim bolje pripraviti. Vsako tekmo bomo morali igrati s polno močjo. Taktizirali ne bomo,« je dodal.

Muršak je v zadnjih štirih letih okusil blišč ruske lige KHL, kjer je igral za Amur Habarovsk in moskovskega giganta CSKA. V zadnjem obdobju je imel velike težave s poškodbami, saj je moral že februarja lani po zlomu noge na daljši počitek. Sreča ga je zapustila tudi na začetku zadnje sezone, ko si je ravno v reprezentančnem dresu poškodoval ramo, kar ga je za dva meseca oddaljilo od ledenih ploskev. Čeprav je CSKA tudi letos osvojil prvo mesto v rednem delu KHL, so Moskovčani zimo vnovič sklenili brez Gagarinovega pokala. Klub je zamenjal trenerja, Muršaku pa je potekla pogodba. »Verjetno bo kmalu znano, kakšna bo moja prihodnost. Želja se mi je s prestopom v KHL že uresničila, zato bi rad ostal v Rusiji. Nekaj ponudb je že na mizi, morda bo odločitev padla še pred začetkom prvenstva. Pri CSKA sem bil dlje časa kot drugi tujci, zdaj pa se bo klub verjetno okrepil predvsem z mladimi domačimi hokejisti,« je dejal Muršak.

Po nesrečnih pripetljajih s poškodbami je njegovo zdravstveno stanje ugodno, zato že z nestrpnostjo pričakuje začetek pariškega šampionata. V vlogi kapetana se počuti dobro, ob tem pa je podčrtal moštvenega duha znotraj reprezentance, ki zadnja leta nikdar ni bil vprašljiv. »Nekateri izkušenejši igralci so v garderobi verjetno večji vodje od mene, a se z vsemi odlično razumem. Po tekmi z Italijo bomo odpotovali v Sankt Peterburg, kjer bomo proti Norveški in ruski vrsti do 25 let že spoznali, v kakšnem stanju je reprezentanca. V minulih letih smo se pritoževali, da pred začetkom svetovnih prvenstev ne odigramo močnih pripravljalnih tekem. Zdaj je drugače, zato ne bo nobenih izgovorov,« je razložil.