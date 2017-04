Konec sezone v drugi nogometni ligi bo očitno ponudil dovolj tekmovalnega naboja. Tudi na vrhu, kjer je sicer kranjski Triglav sorazmerno suvereno na poti proti naslovu prvaka, toda tudi obremenjen z dejstvom, da mora za mirne zadnje kroge ohraniti prednost pred drugouvrščenim Dobom. Ta se že danes odpravlja na vse prej kot enostavno gostovanje k Dravi, ki jo je sicer na obeh letošnjih tekmah premagal. Če bi jim ponovno uspelo, bi se le na dve točki približal vodilnim Kranjčanom, ki bi jutri z minimalno prednostjo odpotovali v Goriška brda, kjer so si pred mesecem dni priigrali vse tri točke, a le z 1:0, tokratna tekma pa bo zagotovo bolj napeta tudi zaradi nezavidljivega položaja, v katerem so se znašli Brici. Še v uvodu v spomladanski del prvenstva so imeli osem točk več od devetega mesta, ki vodi v tretjo ligo, danes so le točko više od zadnjeuvrščenih Veržeja in kranjske Zarice, s katerima vstopajo v troboj za obstanek.

Eden od scenarijev tega kroga je tudi popolno izenačenje na dnu, saj se bosta zadnjeuvrščeni ekipi udarili na medsebojni tekmi v Kranju in v primeru remija bi dogajanje na dnu lestvice dobilo dodatno razsežnost. Po domačih zmagah obeh ekip na prejšnjih medsebojnih obračunih je rahla psihološka prednost tokrat na strani Veržeja, ki prihaja v Kranj po odmevni zmagi proti vodilnemu Triglavu, medtem ko je bila Zarica prejšnjo soboto na mestnem derbiju visoko poražena.

Tekma, ki morda ponuja nekaj manj prvenstvenega naboja, bo na novomeškem Portovalu, kjer v sredini trdno zasidrana Krka gosti Ankarančane. Ti so jeseni iz Dolenjske odnesli vse tri točke in z novim uspehom bi poskrbeli za ohranitev stika z drugim mestom, seveda pa bodo odvisni tudi od tega, s kakšnimi cilji se bodo v zadnje kroge podali v Dobu.

2. SNL, 20. krog, danes ob 17. uri: Krka – Ankaran Hrvatini, Drava Ptuj – Roltek Dob, jutri ob 15. uri: Brda – Triglav Kranj, ob 17. uri: Zarica Kranj – Farmtech Veržej.