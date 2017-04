Dve tretjini sadja sta iz neevropskih držav

Med osmim in dvanajstim aprilom smo obiskali po eno od trgovin trgovcev Hofer (Moste), Interspar (Vič), E.Leclerc (Rudnik), Mercator (hipermarket Rudnik), Tuš (supermarket Vič), Lidl (BTC), Eurospin (Nove Fužine) v Ljubljani in trgovino Jager v Ljutomeru. Preverili smo, od kod izvirata sadje in zelenjava, ki ju trenutno nudijo slovenskim kupcem. Stanje bi lahko najbolje ponazorili z Mercatorjevim sloganom »Od tod. Od povsod.«, če bi prvi del »od tod« izpustili. Slovenska živila so zaradi letnega časa pričakovano skromno zastopana, povečini le z jabolki, čebulo, krompirjem, paradižnikom in hrenom.