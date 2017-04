1400 kilometrov vožnje do templja

V opuščeni avtošoli v kraju Dranske na največjem nemškem otoku Rügen je Jürgen Sander uredil prostor za BVB-Fanklub. Stare vstopnice, kozarci, šali, vse je črno-rumeno, celo avto, parkiran pred stavbo, je v klubskih barvah. Sander, letnik 1951, ima samo eno težavo. Stadion njegovega najljubšega nogometnega kluba je oddaljen 700 kilometrov. A to za najbolj zveste otoške »borusse« ni ovira, ki bi jim preprečila obisk nogometnih obračunov v Dortmundu. Na vsako domačo tekmo, pa tudi na številna gostovanja, se odpravijo z avtobusom. Sander je rojen v Dortmundu, tekme na tedanjem stadionu Rote Erde je obiskoval kot otrok. Pri desetih letih je moral zapustiti rojstni kraj. Oče je bil namreč goreč socialist in se je zaradi svojih političnih prepričanj počutil ogroženega, zato se je odločil za selitev v Nemško demokratično republiko. Jürgen je odraščal v Leipzigu, ljubezen do kluba pa tudi za železno zaveso ni usahnila. Poročila s tekem je poslušal po radiu, leta 1966 pa je lahko tekmo spremljal na vzhodnonemški državni televiziji, ki je prenašala finale evropskega pokala med Dortmundom in Liverpoolom. Po padcu berlinskega zidu se je preselil na severnomorski otok, a kljub temu je trajalo več kot desetletje, da je znova obiskal svoj nogometni »tempelj«. Pred petimi leti ga je na tekmo povabil ribiški kolega. Od takrat se Sander redno vrača v Dortmund. Leta 2014 so na otoku Rügen ustanovili navijaški klub, ki zdaj šteje 50 članov. »Zmeraj sem trdo delal in si nisem ničesar privoščil,« je razložil za Spiegel Online. »Zdaj sem to nadoknadil. V Dortmundu nas cenijo, občasno nas ob prihodu počastijo s pivom v kultnem lokalu Strobel's. Po tekmi nas seveda čaka sedemurna vožnja domov. Ampak to ni nič takega, ne nazadnje skoraj 50 let nisem obiskoval tekem moje Borussie. Zato mi zdaj ni težko malo posedeti v avtu.«