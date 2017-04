Pingvini so na vzhodu doma s 5:2 premagali Columbus Blue Jackets in napredovali s skupnim izidom 4:1. Za pingvine so zadeli Phil Kessel, dvakrat Bryan Rust, Sydney Crosby in Scott Wilson, pri modrih jopičih pa sta bila uspešna William Karlsson in Boone Jenner. Vratar Pittsburgha Marc-Andre Fleury je ubranil kar 49 strelov hokejistov Columbusa.

Nashville na krilih finskega vratarja Še bolj gladko je šlo plenilcem, ki so na zahodu Chicago izločili s 4:0 v zmagah, torej so dobesedno pometli s sicer favorizirano ekipo, eno izmed ustanovnih ekip tako imenovane originalne šesterice, ki je redni del končala z drugim najboljšim izkupičkom točk. Nashville, ki je del NHL šele od leta 1998, se še ne more pohvaliti z osvojitvijo prvenstva. Tudi za četrto zaporedno zmago Nashvilla v tokratni končnici ima največ zaslug finski vratar Pekka Rinne, ki je ubranil 30 od 31 strelov. Rinne je vsekakor eden največjih junakov Nashvilla, saj je na štirih tekmah uvodnega kroga končnice prejel le tri zadetke. V uvodnih dveh tekmah v gosteh v Chicagu pa je celo povsem zaklenil vrata.