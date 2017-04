Bubnikovega življenja ni zaznamoval le šport, temveč je bil več let tudi zaprt. Obtožba vohunjenja in poznejše prisilno delo v rudniku urana sta prekinila kariero obetavnega športnika, ki je leta 1949 s takratno Češkoslovaško postal svetovni prvak, leto prej pa se je uvrstil v finale olimpijskih iger v St. Moritzu.

Tedanje komunistične oblasti so Bubnika in še nekatere soigralce iz reprezentance leta 1950 obtožile vohunjenja, večina igralcev je nato končala v zaporu. Bubnik je sprva dobil kazen 14 let zapora. Pet let pozneje so jih pomilostili, Bubnik se je sicer vrnil na hokejska igrišča, a za reprezentanco ni nikoli več zaigral.