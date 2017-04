Slovenska hokejska reprezentanca bo čez petnajst dni začela svoje deveto svetovno prvenstvo najvišjega razreda. V Parizu bo na sedmih tekmah lovila obstanek med elito, kar ji je doslej uspelo dvakrat. Nazadnje pred dvanajstimi leti, odtlej pa je petkrat zapovrstjo izpadla v nižji rang tekmovanja.

Slovenska vrata bo najverjetneje varoval Gašper Krošelj, ki je dolgo čakal na priložnost, da stopi v drsalke Roberta Kristana. Zupančič še ni določil udarnih sil med branilci, po okrevanju Roberta Saboliča pa bo do pariške premiere s Švico lažje sestavil tudi napadalne trojke. »V trenerskem poslu je vedno najtežje objaviti končni seznam reprezentance. Žal v Parizu ne bo prostora za vse hokejiste, ki so z nami na pripravah, vendar sem vsem hvaležen za trud in zavzet pristop,« je komentiral selektor Nik Zupančič , ki vedno deluje umirjeno in zbrano. Kot pravi, ga letošnja sezona, ko je bil hkrati tudi trener na Jesenicah, ni preveč izčrpala. »Ne čutim posebne utrujenosti. Delo z reprezentanco mi je v veliko veselje, zato se ni težko motivirati,« je pristavil.

Selektor Nik Zupančič bo v Parizu prvič samostojno vodil izbrano vrsto na prvenstvu skupine A, potem ko je v minulih letih opravljal naloge pomočnika Matjaža Kopitarja. Zupančič bo po nedeljski pripravljalni tekmi z Italijo v Neumarktu že objavil končni seznam reprezentance za pariški turnir, zato ravno v teh dneh potekajo interni dvoboji za ohranitev položajev znotraj moštva. Konkurenca je letos bogatejša kot običajno, čeprav se je nastopu za domovino izognil globalni zvezdnik Anže Kopitar. Zupančič se je doslej vedno izkazal s pravično selekcijo igralskega kadra, na prvenstvo pa bo poleg treh vratarjev povabil devet branilcev in trinajst napadalcev. Slovenija bo imela v Franciji dolgo klop, zato bo Zupančič večinoma igral s štirimi peterkami in na dolgem turnirju ohranjal svežino med igralci.

Slovenija lovi tekmovalni ritem

Slovenija je v dosedanjem poteku priprav dvakrat ugnala Madžarsko (2:1, 5:3) in po kazenskih strelih izgubila s Kazahstanom (1:2). Zupančič je zadovoljen z opravljenim delom, po nedeljskem preizkusu proti Italiji pa bo reprezentanca odpotovala v Sankt Peterburg, kjer se bo pomerila z Norveško in rusko selekcijo do 25 let. To bo zadnji test pred začetkom šampionata, ko bo Slovenija že v visokem tekmovalnem ritmu. »V preteklosti so nam manjkale ravno pripravljalne tekme z močnimi nasprotniki. Pričakujem, da bo po ruski turneji prehod na ritem svetovnega prvenstva lažji,« je povedal Nik Zupančič, ki je največji uspeh v trenerski karieri doživel septembra lani, ko se je Slovenija drugič zapored uvrstila na olimpijske igre.

V zmagovitem Minsku je Zupančič proti trem nasprotnikom vedno ubral drugačno taktiko in zadel v polno. Bo tako tudi v Parizu, kjer ga čaka več tekem? »Na najvišji ravni tekmovanja se moramo prilagajati tekmecem, saj se bomo spopadli z različnimi sistemi igre. Če bi imeli pripravljeno le eno taktiko, nam prav gotovo ne bi uspelo. Igralci so že tako izkušeni, da znajo hitro preklopiti iz ene tekme v drugo.« Zupančič je podčrtal pomembnost uvodne preizkušnje s Švico, ki je Slovenijo pred štirimi leti v Stockholmu nadigrala s 7:1. »Nekaj jim še dolgujemo. Čeprav je Švica višje postavljena reprezentanca, sem prepričan v našo konkurenčno predstavo. Igralcem vseskozi ponavljam, da imajo dovolj znanja in moči, da se lahko kosajo z vsakim nasprotnikom. Ob dobri pripravi in upoštevanju navodil s klopi se lahko marsikaj zgodi že na uvodu prvenstva. Kanada in Finska bosta v vlogi velikih favoritinj, ne vidim pa razloga, zakaj ne bi mogli presenetiti Švice,« je samozavestno sklenil slovenski selektor.