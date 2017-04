Zvezdnikom ameriške hokejske lige NHL res ni lahko. Leto za letom se morajo odločati – ali pa se drugi odločajo namesto njih – ali bodo igrali za svoje državne reprezentance ali ne. Zdaj nas razburja nastop oziroma nenastop Anžeta Kopitarja na bližajočem se svetovnem hokejskem prvenstvu, zvezdniki NHL pa se že borijo za možnost nastopa na olimpijskih igrah prihodnje leto. Liga namreč v času olimpijade ne predvideva odmora, torej zvezdniki ne bi mogli igrati.

Eden izmed njih, kapetan Washington Capitals in superzvezdnik Aleksander Ovečkin, pa je pred dnevi brez dlake na jeziku dejal, da bo, ne glede na odločitev NHL, igral za Rusijo. »Nikoli ne bom spremenil svoje odločitve. Rusija je moja država in hočem igrati. Nikogar ni, ki bi mi to lahko prepovedal. Vseeno mi je – šel bom na olimpijado,« je dejal Aleksander Ovečkin, pri čemer bi bile to zanj že četrte olimpijske igre, ob tem pa je igral še na enajstih svetovnih prvenstvih.

Hokejist je večkrat izjavil, da je ponosen Rus: »Vsi to vedo: rojen sem v Rusiji, odrasel sem v Rusiji, sem Rus.« Športno domoljubje so mu bržkone vcepili starši: oče Mihail, nogometaš, in mati, košarkarica, Tatjana, ki ima v svoji zbirki medalj tudi dve zlati olimpijski medalji iz Montreala in Moskve. Njej v čast Aleksander Ovečkin nosi dres s številko osem – enako številko dresa je imela njegova slavna mama.

Kako velik patriot je, je dokazal tudi s tem, da je kot prvi hokejist v ligi smel nositi le zanj narejene drsalke, porisane z ruskimi motivi, in to prav na ruski kulturni dan. A nositi jih je smel le na ogrevanju, na tekmi ne, ker je to proti pravilom NHL. »Trapasti so,« je odločitev vodstva lige komentiral Rus, ki je brez dlake na jeziku in kar nekako velja za porednega fanta NHL.

Njegova nacionalnost je postala ponovno pomembna, ko so se pojavila namigovanja o ruskem vplivu na ameriške volitve. Tedaj so ga novinarji vztrajno spraševali, kako se kot Rus počuti v Ameriki, še posebno zato, ker živi le nekaj kilometrov od Bele hiše. Vztrajno je ponavljal, da je ponosen Rus, ki se dobro razume z Američani.