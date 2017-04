Sicer sta tako Sebastian Vettel kot Lewis Hamilton do sedaj dosegla po zmago in eno drugo mesto, pa vendar je Ferrari na prvih dveh dirkah naredil veliko »boljši vtis«. Lewis Hamilton je v Šanghaju zmagal predvsem, tako Vettel, zaradi Ferrarijeve malce nesrečne strategije, zdaj pa naj bi se v Bahrajnu, tudi zaradi vremena, vsem nalilo čistega vina: da ima Ferrari letos najhitrejši dirkalnik. Toda to bodo morali rdeči zares šele dokazati. Prvi vtisi pa so vseeno zelo dobri. »Letos smo naredili ogromen korak naprej, osnova je odlična, dirkalnik je naravnost enkraten. V njem je še veliko razvojnega potenciala, zato sem optimističen glede nadaljevanja sezone. Če nič drugega, smo zdaj vsaj na isti ravni kot Mercedes, res pa je, da nam na kvalifikacijah manjka še nekaj desetink na krog, na dolgih ravninah pa nekaj kilometrov na uro višja končna hitrost. A na dirki smo povsem enakovreden tekmec, v določenih pogojih imamo celo hitrejši dirkalnik,« pravi Sebastian Vettel.

Vprašanje je, kako bi bilo, če bi še Kimi Raikkonen zmogel držati korak z Mercedesom, kajti letos si pri slednjem od Valtteria Bottasa verjetno ne bodo mogli veliko obetati. A Finec je bil na prvih dveh dirkah daleč od tega, da bi lahko unovčil Ferrarijev potencial. Še več, v Šanghaju je pošteno »ponagajal« Vettlu, zaradi česar so se v vodstvu ekipe precej kadile glave, odgovorni pa že zahtevajo resen pogovor s Fincem. »Odkar sem v ekipi, se ugiba, kdo me bo nasledil. Teh ugibanj sem že vajen. Dejstvo je, da do zdaj še nisem našel pravega sitka z dirkalnikom, nekako mi še ne leži, a saj je šele začetek sezone. V formuli 1 bom toliko časa, dokler me bo to veselilo in dokler me bo želelo katero od moštev. Vse drugo je samo ugibanje,« je na dogajanje dejal Kimi Raikkonen. A ne glede na vse bo moral malce pritisniti na plin, kajti do zdaj je bil več kot očitno počasnejši od Vettla.

Vedno bolj naveličan nekonkurenčnega dirkalnika pa je zagotovo Fernando Alonso. Njegov letošnji McLaren je ponovno daleč od najhitrejših tekmecev in le vprašanje časa je, kdaj se bo Španec naveličal te agonije. Da bi v karieri kdaj ujel Michaela Schumacherja po številu naslovov prvaka, je že zdavnaj nehal upati, a da bi vsaj malce »pomirili« njegovo nezadovoljstvo, so mu pri Hondi ponudili nenavaden sladkorček: dirko v Indianapolisu. Legendarni Indy 500 bo letos dirka, na kateri bo nastopil tudi Španec, zato ne bo dirkal v Monaku, kar je tudi precej nenavadna odločitev. In predvsem ne preprosta, kot ugotavlja Alonso: »Vem, da me čaka velik izziv, ne poznam dirkanja na ovalu, ne poznam ekipe, dirkalnikov, postopkov. Že če bom prišel do cilja, bo to lep uspeh.« Ali z drugimi besedami, če dirke ne bo končal v betonskem zidu. Nekdanji dirkač Dario Franchitti opozarja Alonsa, da ne sme podcenjevati teh dirk: »Tam ni izletnih con, tam ni še enega poskusa. Ko narediš napako, lahko zelo hitro zelo zaboli.« Kdo bo Španca zamenjal za dirko v Monaku, pa pri McLarnu še niso objavili.