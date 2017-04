V ekskluzivnem intervjuju za AFP je Asad dejal, »da ima vtis, da so Zahod, predvsem ZDA, sostorilci s teroristi in da so si izmislili to zgodbo, da bi imeli izgovor« za ameriški napad 7. aprila na letalsko oporišče sirske vojske. Potem ko so posnetki žrtev pretresli svet, je Asad v pogovoru vztrajal, da ni jasno, če se je napad dejansko zgodil, saj posnetka ni mogoče preveriti. »Ne vemo, če so bili otroci na posnetku ubiti v Kan Šejkunu in če so sploh bili mrtvi,« je dejal. Vsakršno vpletenost v napad je zanikal in zatrdil, da njegov režim nima kemičnega orožja že od leta 2013, ko je predal vse svoje zaloge tega orožja.

ZDA in njeni zavezniki sirsko vojsko obtožujejo za kemični napad na Kan Šejkun, v katerem je življenje izgubilo najmanj 87 ljudi. Različen pogled na dogajanje v Siriji je oslabil že tako krhke odnose med ZDA in Rusijo, kjer sirskega predsednika podpirajo in se ne strinjajo s stališčem ZDA, da bi moral položaj zapustiti.