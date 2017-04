Na vse bolj vročem polotoku si Trump in Kim vzajemno grozita

Položaj na Korejskem polotoku se močno zaostruje, po oceni kitajskega časopisa Ljudski dnevnik je najbliže vojaškemu spopadu po letu 2006, ko je Pjongjang naredil prvi jedrski poskus. Zato sta o razmerah po telefonu govorila ameriški in kitajski predsednik Donald Trump in Xi Jinping. Slednji je pozval k mirni rešitvi spora, potem ko je Trump v regijo poslal letalonosilko Carl Vinson, na twitterju pa zapisal: »Severna Koreja išče težave. Če se Kitajska odloči pomagati, dobro. Sicer bomo problem rešili brez nje.« Pjongjang se je ostro odzval na Trumpove besede in na napotitev letalonosilke. V izjavi za CNN je zapisal: »Sedanji mračni položaj opravičuje naše zmogljivosti za samoobrambno in za preventivne napade, osredotočene okoli jedrske sile.« Veliko je ugibanj, ali bi Severna Koreja lahko izvedla nov jedrski poskus ob sobotnem praznovanju rojstnega dne ustanovitelja države Kim Il Sunga. Zaradi dogodkov so na trnih tudi na Japonskem in posebno v Južni Koreji, ki bi bila kot ameriška zaveznica verjetno prva tarča severnokorejskih izstrelkov, če bi šle stvari tako daleč. agencije