Adele je prejela grammyje v najbolj prestižnih kategorijah - za album (25), pesem in ploščo leta (Hello), pa še za pop solo in pop vokalni album in tako domov odnesla vseh pet nagrad, za katere je bila nominirana. Beyonce je prišla na podelitev z devetimi nominacijami, dobila pa dva grammyja. Beyonce ima med glasbenicami sicer največ nominacij za grammyje, kar 62.

»Te nagrade ne morem sprejeti,« je s solzami v očeh med govorom presenetila Adele. »Beyonce je zaznamovala moje življenje. Njen album Lemonade je zelo premišljen, lep in poln duše. Pokazala si nam tisti del sebe, ki ga ne moremo vedno videti, kar cenimo,« je nagovorila Beyonce. »Vsi te obožujemo. Ti si naša luč. Rada te imam, vedno sem te imela in vedno te bom imela,« je bila čustvena.

Med najbolj pričakovanimi je bil tudi nastop Beyonce, ki je ravno nekaj dni pred podelitvijo javno oznanila, da pričakuje dvojčka.