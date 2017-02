Nekdanja notranja ministrica in pravnica Katarina Kresal toži komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) in prek sodišča zahteva odpravo načelnega mnenja, v katerem je KPK pod vodstvom Gorana Klemenčiča ugotovila, da najem prostorov Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) ustreza definiciji korupcije. Četudi je zadeva stara dobrih sedem let, je bila na okrajnem sodišču v Ljubljani šele pred dnevi razpisana glavna obravnava, ki pa so jo v zadnjem trenutku preklicali. Zakaj, nam ni uspelo izvedeti, so pa s sodišča sporočili, da je bila preklicana iz opravičljivih razlogov.

Zakaj šele zdaj? Kresalova je še danes prepričana, da je to mnenje nepravilno in nezakonito. Že leta 2011, torej takoj po odstopu, je vložila tožbo na upravno sodišče in poskušala doseči odpravo mnenja, a se je upravno sodišče izreklo za nepristojno za odločanje v tej zadevi in jo odstopilo okrajnemu sodišču. Kresalova se je pritožila na vrhovno sodišče, ki je njeno pritožbo zavrnilo, zatem pa vložila še ustavno pritožbo in hkrati pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti obligacijskega zakonika. Tudi pri tem ni uspela; ustavno sodišče pritožbe ni obravnavalo, pobudo za oceno ustavnosti pa zavrglo. Zaradi vseh teh postopkov je obravnava na predlog Katarine Kresal na okrajnem sodišču čakala že od oktobra 2012, saj je Kresalova prosila, da se počaka na odločitev ustavnega sodišča, ki pa je čez čas njeno pobudo zavrglo. »Po lastnih navedbah je tožnica vložila pritožbo tudi na evropsko sodišče za človekove pravice, ki pa o njej še ni odločilo,« so še sporočili iz urada predsednice okrajnega sodišča. »Glede na to, da v pravdnem postopku ni mogoče postaviti zahtevka na odpravo spornega upravnega akta KPK, temveč zgolj denarni zahtevek na plačilo odškodnine, to ne predstavlja učinkovitega pravnega sredstva, s katerim bi lahko dosegla odpravo akta in odpravo kršitev mojih človekovih pravic. Zato se bom o nadaljnjih korakih v zvezi s postopkom, ki poteka pred okrajnim sodiščem, še odločila,« pa je te dni dejala Kresalova. Če bi bil glavni zahtevek za odpravo načelnega mnenja na sodiščih zavrnjen, namreč zahteva tudi plačilo 41.000 evrov odškodnine zaradi posega v svoje ustavne pravice.