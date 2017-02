Po več mesecih ugibanj se je zdaj tudi uradno odprla sezona za novo članico slovenske estrade. Mojca Stropnik, ki je do nedavnega delala v kabinetu predsednika vlade, je od tradicionalnega sprejema za diplomatski zbor ob začetku leta na Brdu pri Kranju tudi uradno »ljubeča življenjska sopotnica« Mira Cerarja. Kot so zapisali v reviji Suzy, naj bi bila s premierjem par že od poletja, Cerar pa naj bi se za skoraj dve desetletji mlajšo odvetnico ogrel le nekaj mesecev po razhodu z Vesno Arnšek.

Predsednik ali varnostnik?

Medtem ko je ob Borutu Pahorju diplomate pozdravljala Tanja Pečar, pa so v isti reviji in na isti strani zapisali, da Pahor »obuja spomine na črno gazelo«. Pahor in Naomi Campbell, ki jima je skupno to, da sta oba nekoč delala v manekenskih vodah, sta se spoznala na pogrebu Nelsona Mandele pred tremi leti, Pahor pa je fotografijo z manekenko nedavno spet objavil na instagramu. »Črne gazele ni objel in je stisnil k sebi, in če ne bi vedeli, da ob njej pozira naš predsednik, bi ga z lahkoto zamenjali za njenega varnostnika,« so zapisali.

Spomine na preteklost obuja tudi Jan Plestenjak, ki je k snemanju novega spota povabil svoje nekdanje dekle Martino Kajfež, s katero sta pred 20 let veljala za sanjski par. V novem spotu bo nekdanja manekenka igrala Janovo ženo in mater njegovega otroka, zato so se rumeni mediji zatekli k enemu svojih ljubših prijemov, ko zgodbo iz skladbe ali spota predstavijo kot novico. Jan in Martina imata v spotu hčer najstnico, kar bi bilo mogoče tudi v resničnem življenju, če bi se zveza obdržala. No, Jan naj bi bil trenutno samski, je pa za Novo povedal: »Ko prideš na vrh hriba, si šele na dnu neba. Imeti otroka z osebo, ki jo ljubiš, je tisto, kar ti da krila, da zares poletiš.«