Prikupna predstava ponudi vrsto kratkih prizorov iz vsakdanjega družinskega življenja. V ospredju je mali Karelček, štiriletni zajček, ki je takšen, kot so vsi majhni otroci: radoveden, živahen, včasih malce muhast, pretežno pa razposajene volje. Koordinate njegovega sveta so dokaj preproste – rad ima očka, mamico in svojega plišastega pingvinčka, enako tudi korenje, guganje in sneg –, obenem pa nenehno preizkuša in raziskuje njegove meje: bi se dalo nekako izogniti umivanju zob, prepričati mamo, naj se igra, namesto da bere knjigo, ali pa morda celo narediti sneženega moža sredi poletja? Različne zaplete, do katerih prihaja v nizu prepoznavnih situacij, družinica razrešuje s strpnostjo in razumevanjem.

Dogajanje je vstavljeno v srednje veliko odprtino znotraj večje lesene konstrukcije; v tem okviru se s pomočjo drsnih vrat menjavajo različna zunanja in notranja prizorišča, minimalistično naznačena zgolj s scenskim elementom ali dvema (postelja, kavč, gugalnica). Lesene namizne lutke, podobno kot preostanek scenografije, zaznamuje prepoznavna Omerzujeva estetika; stilizirane figure zajcev so tako (tudi po mehaniki) precej podobne kot denimo zajec v predstavi Ti loviš! izpred nekaj let, le da imajo v aktualni uprizoritvi namesto smrčka nos, kar lahko razumemo tudi kot duhovit komentar njihove pretežno antropomorfne narave. Hkrati pa te lutke v svoji navidezni enostavnosti premorejo neko svojstveno izrazno učinkovitost, ki trojici animatorjev (Asja Kahrimanović, Sonja Kononenko in Lovro Finžgar) omogoča natančno plastenje posameznih značajev in čustvenih stanj.

Glavna odlika uprizoritve je elegantna usklajenost vseh njenih sestavin: vsebina, likovna podoba in glasba se med seboj prežemajo, skorajda rastejo druga iz druge v posredovanju enotnega sporočila. Prevladujoči material (les v naravni barvi) odseva toplino doma, židano razpoloženje pa dopolnjuje primerna glasba Mitje Vrhovnika Smrekarja (veselo požvižgavanje polni tudi prehode med prizori); v pretehtanem, čvrstem ritmu predstave tudi ni prostora za prazno spektakularnost. Skratka, skoraj zagotovo gre za bodočo uspešnico – pri čemer si uprizoritev ta naziv zasluži v prav vseh pogledih.