Če pojasnimo in komentiramo, je Mazejeva dahnila približno tole: Tudi jaz sem bila pred dvema letoma svetovna prvakinja v smuku, švicarske Stöcklijeve smuči, na katerih sem smučala tudi jaz, pomagajo do zmage tudi Ilki Štuhec … Pa je res vse tako enostavno? Je res mogoče osvojiti zlato medaljo na svetovnem prvenstvu samo zato, ker ima tekmovalka prave smuči? Morda pa res. Toda zakaj je bila potem Viktoria Rebensburg, na smučeh istega proizvajalca, na isti tekmi, z nič slabšo startno številko šele na enajstem mestu. In zakaj je bila Jasmine Flury, Švicarka z enakimi smučmi, na svojem, domačem terenu, šele dvanajsta, medtem, ko se Stacey Cook, spet z enakimi smučmi, niti ni uspela uvrstiti v ameriško ekipo. Odgovor je seveda na dlani: Ilka Štuhec je v tej sezoni najboljša smukačica na svetu. In to kažejo tudi zaostanki najboljših tekmovalk v St. Moritzu, Avstrijka Stephanie Venier je za njo zaostala 0,40 sekunde, Lidsey Vonn še pet stotink več, Rebenburgova 1,25 sekunde. O njeni superiornosti govori podatke, da je na nekaj daljši moški progi Eric Guay na drugem mestu za Beatom Feuzom zaostal zgolj za 0,12 sekunde.

Štuhčeva je letos na tekmah svetovnega pokala delovala zelo gotovo, prepričana vase in zdi se, da slovenska reprezentanca na velikih smučarskih tekmovanjih pred začetkom tekem že dolgo ni imela tako izrazite favoritke ali favorita. Celo pri Tini Maze nismo bili nikoli tako prepričani, da gre na prvenstvo po zmago, po zlato, kot je bilo to letos videti pri Ilki Štuhec. Še več, mnogi so kar malce razočarani, saj se je zdelo, da bi ob bolj logični ali bolj enakovredni postavitvi alpske kombinacije in brez napake pri superveleslalomu, dobila še kakšno medaljo. Ob tem seveda ni nepomembno, da Ilka Štuhec ni edina slovenska smučarka, ki jo opazimo na prvenstvu. Če je bilo še sezono ali dve nazaj, v času ene in edine Tine Maze, na startu v drugih disciplinah zgolj nekaj slovenskih statistov, se je zdaj to spremenilo. Prvenstvo se namreč še ni končalo in ob več kot solidnih predstavah Boštjana Klineta, je na startu še nekaj vlog, ki gotovo niso samo epizodne. Kranjec, Hadalin, Bucikova, Drevova … In ko bodo prišli na cilj gotovo ne bomo čestitali njihovim smučem, pa če bodo imeli s proizvajalci še tako dobre pogodbe. Končalo se je namreč obdobje Tine Maze, prišlo je obdobje Ilke Štuhec.