Aleš Berger se je zapisal med prevečkrat spregledane mojstre prevajalske besede, ki so le redko med dobitniki Prešernovih nagrad – v samostojni Sloveniji je veliko nagrado za življenjsko delo za prevajanje dobil le Janez Gradišnik. S tem je prevajanje dobilo isti umetniški status, kot ga ima literarno ustvarjanje, prevajalcem so namreč vse prepogosto odrekali umetniško plat in njihovo vlogo omejili zgolj na poznavalce jezika.

V utemeljitvi nagrade je tako z razlogom pisalo, da je Berger prevajalsko umetnost, ki se včasih še vedno otepa bremena anonimnosti, povzdignil na raven javne ustvarjalne geste, posebej z nekaterimi najzahtevnejšimi prevodi, ki jih zmore le avtentičen jezikovni umetnik.

S prevodom Queneaujeve Cice v metroju je že leta 1978 premikal mejnike knjižne slovenščine in se poigraval s pogovorno, najstniško govorico, Vaje v slogu pa že od leta 1981 veljajo za enega največjih prevajalskih dosežkov v slovenskem jeziku; avtor je v njih na devetindevetdeset različnih načinov opisal nepomembno prigodo s pariškega avtobusa, Berger pa je mojstrsko iznašel slovenske različice. Pod Bergerjevo stražo smo dobili Maldororjeve speve Lautréamonta in Sončevo trobento Apollinaira. Lotil se je Beckettove drame Čakajoč Godota, za oder pa prevedel še vrsto Francozov, od klasikov do sodobnih dramatikov, med njimi Molièra in Ionesca. Berger je bil navsezadnje tudi tisti, ki se je podpisal pod prevod Prévertove Barbare in Lorcovega Ciganskega romansera ter nas borgesovsko pošiljal v neskončno knjižnico svetov.

Pozorni zapeljivec

»V prevajanju tujih stavkov in besed je, kaže, tudi nekakšen skrivni mik, ki mu, ko te enkrat učara, ne ubežiš zlahka,« je že pred časom zatrdil prevajalec, ki so ga venomer mikali le prevodi, s katerimi je bilo trdih orehov v izobilju. Menda ga je že konec študija primerjalne književnosti in francoščine opredelilo naključje, ki pa to ni bilo. V diplomski nalogi se je namreč ukvarjal s francoskim nadrealizmom, ki spada med bolj prevratne literarne smeri, vsaj kar se tiče forme in jezika. In že od prvega prevoda leta 1974 – antologije nadrealističnih besedil Noč bliskov – je verjel, da lahkega dela pri prevajanju ni.

Vedno si je prizadeval pokazati, da je lahko slovenščina ravno tako resna, vzvišena, duhovita ali celo arogantna in pritlehna kot drugi jeziki. In nikoli ni bil zagovornik prevelike prevajalske svobode, ki bi rezultirala v nepotrebnem prirejanju ali adaptaciji primarnega besedila. Prevajalčeve odločitve morajo biti utemeljene z nečim v besedilu, denimo ritmično ali pa zvočno podobo, je prepričan Berger, ki je prevajalce vedno videl kot »pozorne zapeljivce« bralcev, kot tiste, ki so v množici mogočih različic prevoda – kot hazarderji – vedno na lovu za najboljšo.

To ponazarja tudi njegova skoraj anekdotična pripoved o družinskih sprehodih, na katerih sta se mu sinova, ko sta bila še majhna, smejala: ne da bi se zavedal, je namreč na prste prešteval stopice verznih prevodov, ki jih je imel v delu. »Prevajanje proze te manj zasleduje, sklenjena forma pa te ne izpusti,« je trdil prevajalec s privilegijem, da si je večji del svojih prevajalskih nalog izbral in naložil sam, saj prevajanje ni bilo njegov edini kruh.