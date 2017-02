Berlinale 2017 tudi s slovenskimi ustvarjalci

67. berlinski filmski festival, ki se začne v četrtek in bo trajal do 19. februarja, bo tudi slovensko obarvan. V tekmovalnem programu za otroke in mladino Generation bo na sporedu kratki 19-minutni film V modrino, ki je nastal v hrvaško-slovenski koprodukciji (podpora Slovenskega filmskega centra). Režirala ga je hrvaška režiserka Antoneta Alamat Kusijanović, slovenski delež pa so prispevali direktor fotografije Marko Brdar, oblikovalec zvoka Julij Zornik in producent Zoran Dževerdanović. Za program Panorama pa je bila izbrana makedonsko-slovensko-belgijska koprodukcija Dan brez imena režiserke Teone Strugar Mitevske, četrti celovečerni igrani film makedonske režiserke, ki se z novim filmom že tretjič uvršča na Berlinale. Slovenski ustvarjalci pri filmu so oblikovalka kostumov Monika Lorber, oblikovalka maske Mojca Gorogranc Petrushevska in producent Danijel Hočevar.